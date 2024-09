Amazon Fresh, arriva il nuovo centro di distribuzione alle porte di Milano

A Peschiera Borromeo (città metropolitana di Milano) operativo il centro di distribuzione di Amazon Fresh

Il nuovo centro di distribuzione urbano Amazon Fresh, a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, è entrato in funzione. La struttura servirà i clienti del capoluogo lombardo e dintorni. Amazon Fresh è il servizio di Amazon di consegna della spesa in giornata. I clienti possono ordinare sul sito di Amazon, Amazon Fresh o sulla shopping app di Amazon, selezionando l’opzione consegna in due ore o anche in un’ora per i clienti Prime.

Nuovi prodotti per i clienti milanesi

“Il sito di Peschiera Borromeo -illustra Simona Sisca, responsabile della logistica per i centri di distribuzione di Amazon Fresh in Italia- ci permetterà di fornire ai clienti dell’area milanese una vasta selezione di prodotti freschi di alta qualità, consegnati direttamente a casa dei nostri clienti in modo ancora più rapido e conveniente”. Per i clienti infatti ora è possibile ordinare una selezione più ampia di prodotti del brand il Viaggiator Goloso, U! Confronta e Risparmia e, a breve, il marchio La Rosa dei Gusti, oltre a una serie di prodotti bio e dedicati ad esigenze alimentari specifiche di brand come il Baule Volante, La Finestra sul Cielo, Fior di Loto e ViviBio. Insomma, il player dell’eCommerce punta ancora di più a soddisfare i gusti in maniera trasversale: “Ci impegniamo a rendere Amazon Fresh la destinazione di riferimento per la spesa aMilano -commenta Manuela Rosso, responsabile di Amazon Fresh in Italia-. Sappiamo che i clienti hanno esigenze diverse in momenti diversi della spesa e la nostra ambizione è di assicurarci che possano soddisfare queste esigenze tramite Amazon, offrendo un’ampia selezione di prodotti di qualità in modo conveniente”.

Per l’apertura, da Amazon promozioni e un’app più semplice

Per celebrare l'aggiornamento dell'esperienza Fresh per i clienti, per tutto il mese di settembre saranno disponibili offerte sui prodotti di prima necessità con sconti fino al 30%. Il retailer inoltre ha reso disponibili alcuni aggiornamenti per offrire un’esperienza di acquisto Fresh rinnovata in ottica di semplificazione, con un nuovo design e l'introduzione della funzione “giorno della spesa”, che consente di programmare l’ora in cui ricevere la spesa ogni settimana, inserendo nel carrello in automatico una selezione di prodotti preferiti.

Amazon e il sostegno all’occupazione in Lombardia

Nel nuovo sito, di oltre 10.000 mq, Amazon impiegherà oltre 80 dipendenti. Amazon con questa apertura comunica di aver già creato oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato tra centri logistici, uffici e data center in Lombardia.