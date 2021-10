Il servizio Amazon Fresh attivo anche a Bologna

Si estende anche a Bologna il servizio Amazon Fresh, disponibile per i clienti Amazon Prime della città e di alcuni comuni limitrofi (Sala Bolognese, Castel dei Britti, Sasso Marconi e Castel Franco Emilia), che possono fare la spesa dal sito amazon.it/fresh o dalla shopping app. La consegna è prevista in giornata da mezzogiorno fino alle 20, in finestre di 2 ore, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 80 euro e a un costo di 1,99 euro per ordini di importo inferiore.

Il lancio del servizio a Bologna è stato accompagnato anche da un nuovo centro logistico urbano per servire al meglio la città, nei prossimi tre anni l'azienda prevede la creazione di oltre 30 posti di lavoro. Salgono così a quattro le città in Italia in cui è attivo Amazon Fresh, dopo aver debuttato sulle piazze di Milano, Roma e Torino.

L'assortimento di Amazon Fresh e le tipicità

L'assortimento comprende prodotti grocery delle principali marche e prodotti freshi come carne, pesce, frutta e verdura ma anche prodotti per la cura della casa e della persona. Diverse le referenze in assortimento legate al territorio ma non solo, parliamo degli snack golosi di Casa Modena Liberamente Snack&Vai Mortadella e Taralli, ingredienti tipici della cucina italiana come il Parmigiano Reggiano oltre 30 mesi Parmareggio, o la mozzarella di Bufala Campana Dop in vaschetta Pettinicchio e ancora, la Mortadella Bologna IGP Rovagnati, ma anche verdure, prodotti biologici o la Pasta all'Uovo Ripiena Le Emiliane Barilla con prosciutto crudo e vini tipici di tante regioni italiane.

#Freshtalks sul lancio di Amazon Fresh a Milano