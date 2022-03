Amazon Prime include nell’abbonamento Deliveroo Plus

Si replica in Italia la collaborazione già attivata e sperimentata nel Regno Unito e Irlanda. Per i prossimi 12 mesi, i clienti Amazon Prime avranno infatti la possibilità di accedere al servizio di consegna Deliveroo Plus senza costi aggiuntivi e di usufruire dell’abbonamento annuale Silver che include consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno 25 euro. La consegna gratuita sarà disponibile per tutte le decine di migliaia di ristoranti attivi su Deliveroo tra cui McDonalds, Burger King, Old Wild West e La Piadineria, ma anche negozi di alimentari e supermercati. Con questa nuova offerta, Deliveroo intende intercettare nuovi clienti abituati all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Le dichiarazioni

"Siamo sempre alla ricerca di modi per dare ancora più valore ai clienti Amazon Prime e offrire loro il meglio dello shopping e dell'intrattenimento -dichiara Ana Costi, head of marketing and Prime di Amazon Italia-. Questa nuova collaborazione offrirà a milioni di clienti Amazon Prime in tutta Italia l’opportunità di sperimentare la comodità di ricevere i loro piatti preferiti consegnati velocemente: i clienti possono così guardare il meglio dell’intrattenimento su Prime Video con gli amici o la famiglia mentre si godono i loro ristoranti preferiti, direttamente a casa".

"I buongustai più esigenti potranno ora trovare e ricevere gratuitamente con Deliveroo fantastiche colazioni, pranzi, cene o spuntini notturni" aggiunge Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia.