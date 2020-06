Amazon: un deposito di smistamento a Mezzate

Si potenzia la presenza di Amazon in Italia. Alle già annunciate strutture di smistamento che l'eCommerce realizzerà nel nostro Paese, si aggiunge un nuovo deposito che sarà realizzato a Mezzate (Mi) e impiegherà più di 100 persone a tempo indeterminato, nell’arco di tre anni dall’apertura prevista in autunno.

Il deposito servirà i clienti nella zona sud-est della provincia di Milano, nella provincia di Lodi e in parte di quella di Cremona, e si svilupperà su un'area di 11.000 mq. Sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al seguente sito. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili a partire dall’estate.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, afferma: “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare. In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente”.