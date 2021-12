Amusi: il petfood con un piano nutrizionale personalizzato

La start up italiana, nata tre mesi fa, intende rimodulare il concetto di pertfood proponendo un piano nutrizionale personalizzato creato con il supporto di un team di veterinari nutrizionisti. Il prodotto, rigorosamente italiano, intercetta un target in continua crescita, sia online che offline, ossia gli amanti degli animali domestici. Gli ingredienti sono tracciati lungo l’intera filiera e assicurano il giusto apporto proteico, di vitamine, minerali, fitonutrienti e sostanze nutraceutiche, con una percentuale di carni superiore al 50%.

"Il nostro obiettivo – spiega Roberta Polettini, brand & development manager Amusi – è chiaro: educare il consumatore, sempre più attento all’alimentazione e alla salute dei propri animali, ai concetti chiave della nutrizione, in modo da fornire loro il corretto apporto nutrizionale. Il nostro punto di forza è la consulenza personalizzata di veterinari, che consigliano il corretto regime alimentare e le razioni giuste a seconda della profilazione e delle caratteristiche dell’animale. Il prodotto arriva in poche ore a casa con un’esperienza d’acquisto su misura". E aggiunge: "Amusi ha un programma di crescita ambizioso e punta a rendere più intuitivo, personalizzato e soddisfacente il processo di acquisto di petfood online, che attualmente è legato principalmente ai marketplace generalisti ma che vede ottime prospettive per il modello direct-to-consumer".

Sostenibilità

In questo ambito, Amusi ha scelto confezioni studiate per ridurre l’impatto ambientale attraverso l’utilizzo di materiali riciclabili provenienti da fonti rinnovabili. Ne è un esempio il sacco per le crocchette in carta con uno strato interno in PLA, un materiale plastico che garantisce l’integrità del prodotto ma rimane smaltibile nella raccolta della carta. Questa logica comprende anche il box per le spedizioni realizzato con carta certificata Forest Stewardship Council, che garantisce la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.