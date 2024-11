Anche in Italia il payment bracelet per il circuito Mastercard

Tra le modalità di pagamento contactless c'è un'ulteriore possibilità, quella di usare il payment bracelet collegato alle carte di pagamento elettronico.

Tra le modalità di pagamento contactless c'è un'ulteriore possibilità, quella di usare il payment bracelet, un braccialetto collegato alle carte di pagamento elettronico, con un chip Nft e un'antenna. Non ha bisogno di rete internet o di batteria, basta avvicinarlo al terminale di pagamento per avviare la transazione, senza che vengano mostrate informazioni personali.

Il payment bracelet di Intesa Sanpaolo e Mastercard con Tapster

Il wearable che permette il pagamento contactless è stato realizzato da Intesa Sanpaolo on partnership con Tapster e permette il pagamento con tutte le carte di Intesa Sanpaolo del circuito Mastercard.

Si presenta cone un braccialetto resistente all'acqua ed ecofriendly. Si collega alla carta di pagamento al momento dell'acquisto sul sito del produttore, gotapster.com. Questo permette di scegliere il design preferito e inserire i dettagli della carta. Viene spedito e viene attivato dopo, dallo stesso cliente che lo riceve, attraverso la app Tapster e le credenziali bancarie della app di Intesa Sanpaolo Mobile.

Un'opzione diversa consiste nel fare la registrazione solo dopo l'acquisto, dalla app Tapster. La stessa app permette di disattivare la funzione di pagamento in caso di smarrimento del braccialetto.

Funzioni aggiuntive del wearable

Il payment bracelet in realtà integra anche funzioni aggiuntive al pagamento contactless. tra queste, Tapster Share permette di condividere dati in alcune situazioni particolari.

Per esempio, in caso di emergenza i dati sanitari e indicazioni utili al soccorso. Sarà l'utente a scegliere cosa vuole condividere, sempre attraverso la app Tapster. La condivisione avviene sempre via Nfc, per esempio avvicinando uno smartphone con lettore Nfc al logo del braccialetto.

I numeri dei pagamenti contactless

Secondo l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano nel primo semestre 2024 il transato per i pagamenti con wallet e contactless in Italia ammontava a 19,9 miliardi di euro, con una crescita del +58% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Lo scontrino medio inoltre diminuisce costantemente, e risulta più basso di quello medio per i pagamenti elettronici con carta: questo dimostra che il wallet e contactless sta diventando una modalità di pagamento abituale, del quotidiano.