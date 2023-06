Angelo Rioli (Colorosa) relatore sul passaggio generazionale

Il Ceo di Colorosa fra gli operatori economici chiamati a dibattere su un tema strategico per il futuro del patrimonio industriale italiano, in un convegno di Intesa SanPaolo

Nella cornice di Palazzo Besana, in piazza Belgioioso a Milano, Intesa SanPaolo ha invitato clienti e operatori economici a dibattere un tema cruciale per il nostro Paese: il passaggio generazionale nelle aziende familiari. Fra i relatori Pierluigi Monceri di Banca Intesa, Federico Visconti Magnifico Rettore LIUC/Università Cattaneo, Giulia Castoldi delegata Assolombarda per le aziende familiari e il ceo Colorosa Angelo Rioli.

Un passaggio riuscito

Angelo Rioli ha raccontato il suo ingresso in azienda, con il passaggio del testimone dal fondatore Luigi ai tre figli Angelo, Carlo e Mario. Un passaggio generazionale riuscito, a testimonianza di una storia di successo tutta italiana che ha visto la famiglia Rioli inventare il futuro, attraverso l’innovazione e la cultura del Made in Italy, con prodotti che hanno accompagnato sui banchi di scuola intere generazioni di studenti.

Di padre in figlio….

Colori e green

Come di padre in figlio si è sviluppata la lunga storia d’amore di Colorosa per il colore e per l’economia green, che ha portato l’azienda a essere un riferimento sicuro per il mondo della scuola nel suo complesso, studenti e insegnanti.

La crescita e il successo di Colorosa hanno le solide basi messe dal fondatore Luigi, sulle quali Angelo e i suoi fratelli hanno profondamente innovato, dalla trasformazione digitale alla transizione ambientale, portando l’azienda a diventare una delle più belle realtà del panorama plastocartotecnico italiano e internazionale.

Importanza strategica

Il passaggio generazionale ha un’importanza strategica per il futuro del patrimonio industriale italiano e può mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell’impresa: solo il 50% delle PMI arriva alla seconda generazione e appena il 10% alla terza. Il family business rappresenta nel nostro paese l’85% delle imprese, in cui il Ceo è della famiglia, mentre il 66% ha comunque un management familiare.

Ruolo sinergico

Banca Intesa è da lunga data sinergica alle imprese familiari, con l’assistenza e la consulenza nella fase del passaggio generazionale, affiancando al credito consulenza evoluta in tema di finanza d’impresa.