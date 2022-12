Debutta il nuovo eCommerce di Ar.pa Lieviti, azienda bolognese specializzata in lieviti, zuccheri, amidi, cacao e preparati per dolci e salati come budini, creme, gelatine, panna cotta, creme caramel, cioccolata calda, spinaci disidratati, mix senza glutine ecc. Navigando sul nuovo sito è possibile selezionare e ordinare i prodotti desiderati, sia per gli usi domestici sia per quelli professionali, e riceverli direttamente al proprio indirizzo in modo veloce e conveniente.

Il nuovo sito eCommerce semplifica tutte le procedure di acquisto, privilegiando le modalità intuitive e agevolando gli acquisti senza alzarsi dal divano. Sul sito sono disponibili tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti, dagli ingredienti ai formati disponibili, mentre, visitando il sito aziendale si può far parte del mondo Ar.pa Lieviti iscrivendosi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati, consultando i nuovi articoli e le ricette raccolte nel blog, ma si possono anche scaricare gli esclusivi ricettari.

Il mondo digitale di Ar.pa Lieviti comprende anche i profili social su Facebook e Instagram dove blogger da tutta Italia condividono ricette tradizionali e innovative, realizzate con l’aiuto dei prodotti Ar.pa Lieviti che, da oggi, sarà ancora più facile reperire in tutta Italia e in tutta Europa attraverso lo shop online.

“Con il nuovo negozio online intendiamo rispondere alla grande richiesta di prodotto da parte dagli appassionati di cucina provenienti da tutta Italia -commenta Carla Gherardi, Presidente Ar.pa Lieviti-. Spesso nei nostri canali di comunicazione ci siamo trovati a dover indicare il negozio più vicino o a dover spedire prodotti ai nostri affezionati clienti che non riuscivano a reperirli nel loro luogo di residenza. Oggi abbiamo la possibilità di promuovere tutta la nostra gamma, agevolando sia la scelta sia l’acquisto per tutti gli utilizzi, dalla casa al laboratorio professionale. Prossimamente allargheremo il bacino di vendita ad altri Paesi nel mondo, con l’obiettivo di diffondere la bontà della cucina made in Italy partendo dai nostri prodotti che rappresentano un piccolo ma concreto e decisivo aiuto in molte preparazioni alimentari della tradizione”.

La piattaforma eCommerce è compatibile con i principali circuiti bancari di carta di credito, con i sistemi ApplePay, GooglePay e PayPal, implementabile a nuove soluzioni. Per ordini superiori ai 50 euro la spedizione è gratuita sul territorio italiano. Lo shop online è ottimizzato per la navigazione tramite pc e laptop ma anche per smartphone e tablet in mobilità, rendendo l’esperienza di acquisto semplice e intuitiva