Uno di questi progetti sostenuto da NAU! è PizzAutoBus: 12 Food Truck gireranno per la Lombardia: ognuno impiegherà fino a 5 persone autistiche

NAU!, brand e insegna dell'occhialeria italiana con oltre 150 punti di vendita in Italia, sostiene PizzAut, la Onlus che mira a sensibilizzare le istituzioni e la società civile sull'inserimento lavorativo delle persone autistiche. NAU! ha scelto di sostenere due progetti (lAutAcademy e PizzAutoBus) di uno dei quali (PizzAutoBus) abbiamo già parlato a proposito di Autogrill. AutAcademy è un’accademia che offre un percorso formativo nella ristorazione personalizzato ed esclusivamente dedicato a ragazzi autistici di età compresa fra i 18 e i 29 anni, finalizzato all’inserimento in tirocinio extracurriculare e successivo accompagnamento nel mondo del lavoro. Gli obiettivi del percorso formativo e degli interventi educativi vengono formulati tenendo conto della sfera personale di ogni soggetto: per un intervento efficace la programmazione dovrà essere adattata a ogni individuo e alle sue abilità.

Il progetto PizzAutoBus consiste, per il momento, nel comporre una prima flotta di 12 Food Truck targati PizzAut che gireranno per la Lombardia e per l’Italia per moltiplicare le occasioni di inclusione. Ogni mezzo potrà impiegare fino a 5 persone autistiche. PizzAut sta organizzando corsi mirati proprio per formare una cinquantina di giovani autistici (ragazzi e ragazze) che poi lavoreranno sui PizzAutoBus.

“NAU! è nata per realizzare occhiali fatti bene e per tutti, attraverso un modello di business fondato sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale di lungo periodo -commenta Monica Salvestrin Brogi, di NAU!-. Ogni anno investiamo almeno il 10% dei nostri utili in progetti che danno concretezza alla nostra sostenibilità. NAU! per PizzAut è uno dei nostri progetti di reinserimento sociale e lavorativo dedicato a persone con disabilità”.

Nau!, fondata nel 2004, ha sede a Castiglione Olona (Varese) proprio nel luogo dove nella metà dell’800 nasceva il primo distretto dell’occhialeria italiana. Qui sorgono uffici e unità produttiva a cui si aggiunge una rete distributiva composta da oltre 150 store, tra negozi diretti e in franchising, in Italia, Malta e Messico. Oltre 600 le persone impiegate.