Arneg a Euroshop 2023 tra banchi innovativi e servizi predittivi

Rispetto: è la parola chiave dello stand di Arneg a Euroshop 2023, una delle superfici più ampie se non la maggiore di tutte, 2.700 mq circa nei quali tutto è facilmente leggibile grazie al codice colore. Il rispetto è anche la chiave di interpretazione dei negozi del futuro, attenti a ciò che vendono, alle persone, all'ambiente.

I banchi Arneg a Euroshop 2023

Tra tutte le novità, emerge la soluzione Andorra a Co2 capace di unire in un unico banco l'esposizione di cibo caldo e di cibo fresco. La scelta della Co2 per produrre il freddo permette di sfruttare il calore prodotto con questa operazione per scaldare il cibo e creare un banco di vendita agile e versatile adatto al cross selling in piccoli negozi, stazioni di servizio, convenience store.

Sul fronte dei servizi, il software Arneg Data Power per la manutenzione predittiva analizza i dati di funzionamento del banco per prevedere i consumi energetici ed eventuali anomalie, tra le quali la più diffusa dell'impaccamento del ghiaccio.

Sull'onda del rispetto anche la gustosa collaborazione con Giotto, la pasticceria del carcere di Padova, per riempire il negozio di Arneg a Euroshop di grissini e biscotti che arredano e fanno da gadget per i clienti.