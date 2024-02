Asciugare velocemente, proteggendo i vestiti e risparmiando energia

L’asciugatrice Supreme Silence di Whirlpool è silenziosa e dispone delle tecnologiche per asciugare velocemente, proteggere i tessuti e risparmiare energia

Chi non ama il silenzio e la tranquillità in casa? Da tempo l’industria degli elettrodomestici è impegnata a proporre soluzioni in grado di soddisfare questa esigenza. L’asciugatrice Supreme Silence di Whirlpool è stata progettata per rispettare la pace e l’armonia della casa. Oltre a un motore inverter a basse vibrazioni, il design innovativo include pannelli laterali Zen fonoassorbenti per assorbire le vibrazioni e un pacchetto sonoro Zen, che contrasta lo spettro delle frequenze sonore, con ogni dettaglio creato per ridurre le vibrazioni. Tutto questo non si può vedere, ma se ne può sentire la differenza: una riduzione dei rumori con un massimo 58 dba in ogni fase del ciclo di asciugatura.

Dopo il lavaggio, l’asciugatura

Grazie all'esclusiva tecnologia 6° senso, è facile asciugare i vestiti alla perfezione, proteggendo i tessuti e risparmiando energia elettrica. Dopo aver selezionato il programma desiderato, i sensori e gli algoritmi in dotazione impostano automaticamente la temperatura e il tempo di asciugatura ideali in base al tipo di tessuto, alla dimensione del carico e al livello di umidità. La tecnologia 6° senso offre le migliori prestazioni di asciugatura possibili, prendendosi cura dei capi e ottimizzando il tempo di ciclo e l'utilizzo delle risorse per ogni carico: l’asciugatrice impiega solo il tempo necessario, mai meno e mai di più. L'asciugatrice Supreme Silence utilizza anche la tecnologia della pompa di calore che ricicla l'aria e cattura l'umidità per prestazioni di asciugatura più efficienti ed efficaci. Rispetto alle asciugatrici a condensatore convenzionali, questo sistema consente di risparmiare fino al 68% di energia fornendo un motivo in più per apprezzare il design ricercato di Whirlpool. L'asciugatrice dispone di un condensatore a pulizia automatica che si pulisce da solo alla fine di ogni ciclo. Con il condensatore autopulente, non si perde più tempo a pulire il filtro, dal momento che la manutenzione è automatica. Questo offre una maggiore tranquillità poiché un filtro sempre pulito garantisce prestazioni di asciugatura ottimizzate nel tempo. Le prestazioni dell'asciugatrice sono ulteriormente potenziate dalla Tecnologia 3Dry di Whirlpool che consente un'asciugatura più delicata e risultati più uniformi e precisi. La tecnologia 3Dry convoglia l'aria calda nel cestello in modo omogeneo, consentendo una distribuzione più delicata e multidimensionale del calore, raggiungendo ogni angolo. Per una maggiore comodità, il sistema FreshCare+ aiuta a mantenere i capi freschi al 100%, anche se ci si dimentica di svuotare l’asciugatrice. Attraverso una combinazione di controllo della temperatura e delicate azioni di rotolamento dopo la fine del ciclo, FreshCare+ inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori all'interno dell’asciugatrice fino a sei ore dopo il termine dell'asciugatura. FreshCare+ aiuta anche a mantenere la morbidezza dei capi appena asciugati e riduce le pieghe che si formano sui tessuti. Naturalmente, questo facilita la stiratura dei vestiti, ma c'è anche un ciclo di stiratura facile molto efficace. Questo breve ciclo di trattamento, che può essere utilizzato anche su capi asciutti, utilizza un calore delicato per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura. A volte anche i più piccoli dettagli contribuiscono a ridurre lo stress: una funzione particolarmente comoda sull'asciugatrice è la Drum Light, che illumina l'interno dell’asciugatrice quando si apre lo sportello, per vedere meglio i capi. Con le sue linee semplici e minimaliste, l'asciugatrice Supreme Silence si abbina perfettamente alla gamma di lavatrici Supreme Silence di Whirlpool, il modello di lavatrice Whirlpool più silenzioso. Lavatrice e asciugatrice Supreme Silence offrono prestazioni silenziose e colpiscono per il loro design elegante con dettagli finemente realizzati che fondono stile contemporaneo e perfetta interazione, come la piacevole sensazione tattile della manopola di controllo, e l'ampio sportello che riempie il lato frontale, da bordo a bordo.