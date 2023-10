Aspiag Service e l’Expo Despar per coinvolgere gli affiliati

Con questa manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, Aspiag Service intende stringere ulteriormente il legame con gli affiliati, valorizzando il portafoglio diversificato delle mdd

"Expo Despar per noi rappresenta una giornata speciale, il cui obiettivo è parlare tra di noi, tra la sede e i nostri affiliati e per dimostrarvi quanto per noi siete importanti vogliamo raccontare la nostra azienda, i nostri progetti, le nostre proposte per voi". Così ha aperto la manifestazione Francesco Montalvo, Ad di Aspiag Service (Despar), un appuntamento già organizzato in passato che quest'anno è stato ripreso per stringere ulteriormente il legame tra il retailer e suoi imprenditori associati.

"Questo evento vuole evidenziare due valori aziendali per noi strategici -continua Montalvo-: gli affiliati, verso i quali nutriamo una profonda gratitudine per i risultati che raggiungiamo insieme, e di cui siamo orgogliosi, anche per la forte relazione di fiducia che abbiamo instaurato con loro e le mdd, di cui abbiamo ora un portafoglio ampio, che dà l'opportunità di costruire nei nostri punti di vendita delle offerte esclusive, caratterizzate da qualità e prezzi accessibili".

Uno store a base di mdd

Prototipo con oltre 3000 prodotti solo mdd che coprono tutto l’assortimento e le categorie

Cavalieri: obiettivo della nostra mdd di diventare marca nella mente del consumatore

Terzo paese più importante del gruppo. 35% del fatturato generato da affiliati

2023: stesso andamento. Canale affiliati va meglio degli altri canali

6 soci totali

31 nuove aperture anche in nuovi territori e 26 ristrutturazioni (considerate da recenti studi una delle chiavi del successo di una azienda).

Mdd: iniziato a pensare di passare da marchio a marca. 3600 referenze in assortimento, 16 linee di prodotto, controllo qualità che analizza oltre 800 referenze

Intercettare nuovi bisogni

Comunicazione in crescita

Collegamenti stretto con il territorio

iniziative a livello locale Collaborazione con Fai, basata sulla condivisione di valori comuni Progetto Le buone abitudini, sensibilizzazione delle persone sull’importanza del benessere. Iniziativa partita 17 anni fa in Aspiag. Coinvolte le scuole primarie: oltre 1600 scuole in tutta italia Spar e l’atletica. Spar partner dei campionati europei. Anno prossimo saranno a Roma (giugno). Previsto grande evento Per tre anni vincitori

Arianna zoccarato, responsabile prodotti a marchio

Mdd somma di prodotti a despar, prodotti locali (linee esclusive di Aspiag) e prodotti internazionali da Spar Austria che si crea una piramide

Quota mdd 24,7 rispetto a 21,9 dell’area. Una quota che rappresenta indipendenza e fidelizzazione

Far parte di un gruppo permette di creare sinergie per creare nuovi prodotti esclusivi.

S-budget Simpex Non food (verificare nome) Despar

Export: 708 articoli

Cucina express : piatti pronti di gastronomia, macelleria e pescheria

Andamento in slide

Risposta all’inflazione

S-Budget: rivisitazione grafica di tutti i prodotti

Evoluzione a-budget

risultati economici, ottenuti grazie anche al lancio di nuovi prodotti

Si stanno muovendo anche nel non food (detergenza e assorbenti)

Obietti fine anno: 700 prodotti a-budget

Centro carni sta andando bene, buona esportazione. Anche se in italia carne sta flettendo in misura molto significativa

Hamburger e tartare molto bene, molto di moda

Carne rossa in atm e bio,logico +referenze s-budget, prezzi discount ma qualità alta. Consumatori sensibili

Carni bianche in crescita. 2024 anche Sku s-budget

Anche affettati con pezzi interi (cotto), s-budget

Per affiliati sta creando nuova struttura con tecnica dedicati che parlano anche tedesco + catalogo ad hoc

S-budget: obiettivo 2024, raddoppiare fatturato. Grande visione visto che compie 15 anni. Concorso dedicato

spar Austria leader di mercato, superando Billa con lungimiranza

Qdm Mdd: oltre 40%, anticipando trend. Conferma che mdd=vantaggio competitivo

Numerica

Affiliati possono scegliere

Margini alla vendita

Mix=opportunità

Paniere ribassati mensili

Trimestre antinflazione

Ribassato e bloccati con prodotti testimonial

Aumentato le settimane commerciali