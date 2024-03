Aut Cafè: a Caltanissetta apre il bistrot dell’inclusione

In collaborazione con Fabbri 1905, la cooperativa sociale Etnos inaugura Aut Cafè, il bistrot dell'inclusione che dà impiego a disabili e minori stranieri

La cooperativa sociale Etnos dal 2005 promuove e realizza progetti di economia solidale e servizi a sostegno di disabili, anziani affetti da Alzheimer, donne e minori vittime di violenza e minori stranieri non accompagnati. A Caltanissetta, con la partecipazione del brand Fabbri 1905, ha dato vita a Aut Cafè, il bistrot dell’inclusione, situato in via Rosso di San Secondo 122, con un'offerta tipica di una gelateria.

“La scelta di sostenere questa meravigliosa gelateria -dichiara Nicola Fabbri, amministratore delegato di Fabbri 1905- è stata assolutamente naturale, perché rispecchia pienamente la nostra visione della società. Siamo infatti convinti che il lavoro sia lo strumento principe d’integrazione, specialmente quando permette di realizzare prodotti di grande qualità, che regalano una parentesi di gioia a grandi e piccoli. Come azienda non siamo nuovi a queste attività: abbiamo ad esempio promosso corsi base di gelateria artigianale per donne detenute o il progetto Mozambico, per aiutare i giovani del luogo ad avviare una gelateria professionale”.

Alla base di questo progetto c'è un obiettivo principale: favorire l’inclusione socio-lavorativa di giovani con disabilità e minori stranieri. Saranno impiegate tre persone affette dal disturbo dello spettro autistico, tre persone con disabilità neurologiche e due minori stranieri non accompagnati.

“Vedere un’azienda come Fabbri 1905 che decide di promuovere quello che stiamo realizzando è incredibile, perché significa che il nostro lavoro sta crescendo in termini di innovazione e formazione e questi sono elementi cardine per noi" asserisce Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa Etnos.