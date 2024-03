Nell'Autogrill sulla Milano-Serravalle (A7) ha aperto un nuovo Eataly con 170 posti a sedere, servizio la tavolo, menù completo e zona mercato

Fra gli Autogrill più famosi e storici sulle autostrade italiane c'è quello sulla Milano-Serravalle (A7), l'edificio a ponte nell'area di Dorno, dove oggi ha aperto un nuovo punto di vendita Eataly. Dopo il lancio del primo Eataly nell'area di sosta di Secchia Ovest nel 2016, la collaborazione in autostrada prosegue facendo tappa in uno dei punti di più grande passaggio come Dorno.

Piano Destination 2027

“L’apertura del nuovo locale a marchio Eataly a Dorno è in continuità con la strategia di espansione e penetrazione sul territorio di Autogrill, rafforzata anche dalla nostra nuova identità, come parte di Avolta -commenta Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta-. Ci stiamo muovendo lungo il percorso disegnato dal piano Destination 2027 e l’Italia resta strategica, con oltre 800 store. L’obiettivo è potenziare la nostra presenza sul territorio nazionale dove contiamo di espanderci in tutti i canali di viaggio, incluso il canale autostradale che resta per noi centrale. Un altro obiettivo altrettanto importante è la soddisfazione del cliente finale, per questo continueremo a innovare nella direzione di nuovi prodotti, nuovi brand e nuovi concept, interni ed esterni”.

Il progetto realizzato da Eataly per lo storico edificio a ponte di Dorno reinterpreta lo spazio attraverso un'attenzione al layout e al design dove, in un unico ambiente, si ritrova un luogo capace di connettere al meglio ristorante, quick service e mercato. All'interno dello spazio le superfici vetrate perimetrali donano luce naturale e la scelta di materiali caldi, toni naturali e luci morbide rendono la sosta ancora più confortevole. Le cucine a vista mantengono integra la vocazione di Eataly di essere un luogo in cui i processi produttivi avvengono in diretta sotto gli occhi dei clienti.

Il ristorante, aperto a pranzo e cena, ha 170 posti a sedere e servizio al tavolo e comprende un menu completo che va dagli antipasti ai dolci, inclusa la pizza cotta nel forno a legna. La zona mercato presenta selezione di prodotti come pasta, sughi, riso, grissini, taralli, biscotti, cioccolato, marmellate, cosmesi e piccoli casalinghi. Il nuovo punto di vendita segue il design e la funzionalità che Eataly ha espresso negli ultimi supermercati dell'italianità aperti in Nord America, come Eataly Sherway Gardens a Toronto e Eataly SoHo a New York.