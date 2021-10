Autogrill ha partecipato anche quest’anno in veste di principale sponsor ai FAB Conference & Awards 2021(Food&Beverage Awards), l’evento internazionale dedicato al mondo della ristorazione aeroportuale tornato in versione online con l’edizione 2021 dopo la sospensione del 2020. Il fil rouge di questa edizione è rappresentato dai temi "Lead. Inspire. Transform" (Guida, Ispira, Trasforma), per riflettere insieme sui cambiamenti che l’intero settore ha subito a causa della pandemia e per trovare nuove soluzioni nel mondo del F&B a livello globale.

Riconoscimenti (Awards) in cinque categorie

Novità di quest’anno il riconoscimento dei Fab Superstars Awards, che hanno acceso i riflettori sulle migliaia di eroi ed eroine quotidiani che, con impegno e resilienza, hanno contribuito a mantenere attiva l'industria del Food & Beverage di viaggio durante l’emergenza sanitaria. "Eccellenza, impegno e spirito di squadra delle persone e dei team del settore" sono stati premiati con il riconoscimento dei Fab Superstars in 5 categorie: Star team, Star Individual, Star Story (team o individual), Innovation (team o individual), Humanity, Leadership & Inspiration (team o individual).

"Siamo molto orgogliosi che i Team e le persone del Gruppo Autogrill abbiano vinto così tanti premi in un evento prestigioso come i Fab Conference & Awards 2021, a cui partecipiamo da diversi anni -commenta Gianmario Tondato Da Ruos, Ceo di Gruppo Autogrill-. Nonostante la pandemia Covid-19 sia stata e sia tuttora una crisi senza precedenti, Autogrill, grazie allo sforzo dei propri dipendenti che, pur in questa in situazione estremamente sfidante hanno continuato a lavorare con professionalità e attenzione al cliente, guarda al futuro con ottimismo”.

Per ogni categoria Autogrill ha candidato persone o team che lavorano in diversi ruoli, al Front-of-House, in cucina o nell'amministrazione/gestione (Store Administration), ricevendo i seguenti riconoscimenti:

(CATEGORIA) STAR TEAM

Star Team Americas: Front of House Starbucks Airside E Team, TPA Airport, USA, HMS Host Nord America – Autogrill/HMSHost

STAR INDIVIDUAL

Star Individual America: Front of House Freddie Maldonado, Server, Cigar City Brewing, TPA Airport, USA, HMSHost Nord America - Autogrill/HMSHost

Star Individual Europa: Front of House

Erdal Sarı, Food & Beverage Associate, Sabiha Gökçen Airport, Turchia, HMSHost International - Autogrill/HMSHost

Sonja Hohle, HR Manager Shared Services, The Netherlands, HMSHost International - Autogrill/HMSHost

STAR STORY

Star Story Asia Pacific: Stores / Admin / Logistics

Ho Thi Anh Guong, Accounting Officer, Phu Quoc Airport, Vietnam, HMSHost International - Autogrill/HMSHost

Lisa Uranie, Shift Manager, Amsterdam Airport Schiphol, The Netherlands, HMSHost International - Autogrill/HMSHost

HUMANITY, LEADERSHIP & INSPIRATION