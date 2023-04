Banco Fresco sostiene PizzAut con una donazione

#Esg. Banco Fresco si aggiunge così alle 130 aziende scese in campo per sostenere la realizzazione del nuovo ristorante PizzAut

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, è stata inaugurata ieri una nuova pizzeria a Monza, in via Philips 12. Banco Fresco ha contribuito con una donazione sostenendo il progetto #100Mattoni di PizzAut. I fondi raccolti grazie alla campagna sono stati utilizzati per sostenere i costi di AutAcademy, il percorso formativo di PizzAut che promuove l’inclusione lavorativa delle persone autistiche nel campo della ristorazione. In questo contesto sono stati formati i 25 ragazzi che lavoreranno nella nuova pizzeria. In più, sono serviti a supportare la creazione della Palestra di Autonomia Abitativa, due appartamenti dove i ragazzi saranno accompagnati in un graduale percorso di esperienza di vita autonoma.

“In Banco Fresco abbiamo a cuore l’inclusione e l’integrazione sociale. Per questo siamo onorati di condividere con PizzAut il nobile obiettivo di offrire un futuro autonomo a questi ragazzi sia sotto il profilo abitativo che lavorativo –dichiara Gianluca Monfrecola, managing director di Banco Fresco-. Già da anni collaboriamo con Banco Alimentare, grazie a cui combattiamo quotidianamente lo spreco e aiutiamo le persone in difficoltà. Per questo siamo orgogliosi di accogliere l’appello di Nico e sostenerlo in questo straordinario percorso che in soli due anni ha raggiunto traguardi importantissimi e che ci auguriamo si diffonda sempre più in tutta Italia”.