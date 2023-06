Basko (Sogegross): le attività per i 25 anni di Prima Card

Numerose le attività messe in atto da Basko (Sogegross) per festeggiare con i consumatori i 25 anni di attività di Prima Card, la carta fedeltà

In occasione del 25esimo anniversario di Prima Card, Basko, insegna del Gruppo Sogegross, lancia un'iniziativa per premiare la fedeltà dei consumatori. “ Per questo traguardo abbiamo pensato a iniziative speciali, che comprendono tre ambiti: essere al fianco delle famiglie nella spesa quotidiana, restituire valore al territorio attraverso il sostegno a iniziative di impegno sociale e regalare momenti di intrattenimento di alta qualità " commenta Giovanni D’Alessandro, direttore canale Basko.

Le attività in programma

Dal 13 giugno al 2 ottobre sono previste alcune attività e un concorso che mette in palio oltre 1.300 buoni spesa con valori fino a 5.000 euro. Il calendario si apre con il concorso Prima Card ti premia! in programma dal 13 giugno al 24 luglio, per un montepremi complessivo di oltre 145.000 euro. Ogni 35 euro di spesa o con prodotti Jolly, si riceve una cartolina con un codice univoco da inserire sul sito primacardtipremia.it per partecipare all’estrazione di più di 1300 buoni spesa da 50, 100, 500, 2.000 e 5.000 euro. Sottoscrivendo o aggiornando i proprio dati Prima Card, inoltre, si vincono subito altri premi.

In questo ambito rientrano anche le attività di valenza sociale tra cui il sostegno all’Irccs Policlinico San Martino per il progetto di ricerca Cura di genere, Donne e Ictus: il ruolo degli ormoni. I consumatori potranno partecipare acquistando, fino al 2 ottobre, la Pasta Fresca e Salse Qualità Basko. Per ogni confezione venduta saranno donati 0,10 euro.

Prima Card

Nell'ultimo le Prima Card attiva risultano circa 400.000, di queste quelle attivate nei primi anni di lancio, ossia tra il 1998 e il 1999, sono circa 30.000. Numeri che portano a un’incidenza del fatturato sviluppato con carta fedeltà a circa l’80% sul totale.

I titolari usufruiscono di due servizi: EuGenio, un progetto innovativo di spesa in modalità subscription, basato su tecnologia Google Cloud e in collaborazione tecnica con Jakala, e Basko Rapido il servizio di Quick Commerce, introdotto a fine 2022 in alcune aree di Genova in previsione di successive estensioni, che porta a casa la spesa in un’ora. A ciò si aggiunge la Prima Card 65, dedicata agli over 65 anni, e Basko a Casa - Telefono che consente di ordinare la spesa telefonicamente. In una selezione di store è disponibile anche L’Età Sconta! che permette uno sconto del 10% il giovedì su tutta la spesa. "Il sostegno di Basko a favore del progetto di ricerca è un contributo fondamentale per riuscire a fare passi avanti nello sviluppo di approcci terapeutici personalizzati” afferma Antonio Uccelli, direttore scientifico dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino.