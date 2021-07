Basko (Sogegross) propone EuGenio: il virtual assistant

EuGenio è il progetto hi tech di Basko (Gruppo Sogegross) realizzato con Jakala e in

collaborazione con Google Cloud e basato su un algoritmo che consente di creare box personalizzate per ogni cliente sulla base del proprio consumo storico di acquisto associato alla carta fedeltà di Basko.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, a cui lavoriamo da quasi due anni:

l’avvento della pandemia ha rallentato il progetto -spiega Giovanni D’Alessandro,

direttore generale di Basko-. Le nostre caratteristiche specifiche sono la storicità del nostro servizio e-commerce partito in maniera avanguardistica nel 2003, poi per la forte territorialità del nostro brand e per la profonda conoscenza dei clienti consolidata da anni di attività di loyalty, e non ultimo per la forte propensione al servizio e all’innovazione volti a soddisfare quanto più possibile le esigenze del consumatore, sempre più moderno e sempre

più esigente”.

Com'è strutturato EuGenio

Sono disponibili varie modalità per fare la spesa nei supermercati Basko: con consegna

a domicilio, ritiro in negozio, ritiro al locker self-service di Genova Nervi o con il servizio di ritiro della spesa sul luogo di lavoro presso le aziende convenzionate.

I clienti aderenti al servizio riceveranno ogni settimana una mail con cui EuGenio li

avvisa che la box è stata creata: in quel momento sarà possibile confermare o

modificare l’ordine aggiungendo o eliminando alcuni prodotti. Ogni box viene

composta in funzione delle abitudini di acquisto del singolo cliente e i prodotti

inseriti vengono proposti in funzione della loro frequenza e quantità di acquisto.

Il servizio è fruibile attraverso il sito Basko.it e l’app Basko. Per accedere al

servizio bisogna essere registrati al sito Basko.it ed essere in possesso della carta

fedeltà di Basko, Prima Card o Prima Card65. Per i primi 3 mesi di lancio la consegna in abbonamento sarà completamente gratuita.

Il pagamento delle Box avviene tramite carta di credito. Per i prodotti consegnati attraverso questo servizio i prezzi sono fissi e bloccati (per gli articoli a peso fisso, mentre per i prodotti a peso variabile il prezzo sarà in linea con quello dell’eCommerce tradizionale).

Il servizio sarà attivo su tutto il perimetro attualmente coperto dall’eCommerce, ossia in provincia di Genova e riviera di ponente fino ad Albisola e di levante fino a

Chiavari/San Salvatore di Cogorno. Nell’entroterra: Serra Riccò, Campomorone,

Sant’Olcese, Mele.