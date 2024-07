Bennet conta 41 eco-compattatori Coripet nei suoi store

L'insegna accelera le iniziative a sostegno dell'ambiente e rafforza la presenza degli eco-compattatori Coripet nei suoi ipermercati e nelle gallerie

Da settembre 2023 a giugno 2024 sono stati installati 41 eco-compattatori Coripet in altrettanti ipermercati e nelle Gallerie Bennet, utili per il conferimento ed il riciclo delle

bottiglie in plastica Pet. “Si tratta di un vero progetto di sostenibilità e insieme di economia circolare che abbiamo accolto con entusiasmo -dichiara Riccardo Ranucci, direttore marketing e comunicazione di Bennet- e che crea una rete virtuosa tra produttori, venditore e cittadini. Coripet ci fornisce dei KPI ambientali precisi sull’impatto della minore Co2 immessa. Quindi, accogliendo gli ecocompattatori, Bennet avrà l’opportunità di

rendicontare la minor CO2 immessa andando ad agire direttamente sull’obiettivo 12 dell’agenda Onu 2030, per garantire modelli di produzione e consumo sostenibile. Uno dei goal che Bennet già dal 2019 ha inserito nel suo percorso di crescita responsabile.”

L'attività green

Il materiale raccolto viene trasformato in granulato, poi impiegato per la produzione di nuove bottiglie in rPET. Dalle quasi 6.000 bottiglie raccolte nel mese di settembre 2023 in soli tre punti di vendita si è passati, con una crescita continua e progressiva, al quasi 1 milione 500 mila di maggio 2024 negli attuali 41, grazie ai 56.000 passaggi dei clienti che hanno portato le loro bottiglie agli eco-compattatori. Sono state così raccolte 36 tonnellate di plastica che daranno vita a 27 tonnellate di rPET.

Il punto vendita Bennet leader in questa attività di economia circolare è Anzano al Parco, con 171.610 bottiglie conferite in soli 9 mesi di attività.

Per incentivare questi comportamenti virtuosi Bennet ha scelto di premiare la consegna delle bottiglie in PET con buoni sconto utilizzabili sulla spesa quotidiana in ipermercato. Il cliente deve presentare la propria carta fedeltà Bennet Club all’ecocompattatore, raggiunte le 200 bottiglie, riceverà un buono.

“Gallerie Bennet è sempre attenta alle tematiche ambientali ed alla salvaguarda dell’ambiente -dichiara Ronny Panzeri, property manager di Gallerie Bennet- siamo molto entusiasti di aver avviato la partnership con Coripet, crediamo molto nell’attivazione di servizi che siano utili alla clientela ed al territorio. Questo progetto si inserisce nella strategia di Gallerie Bennet sempre in evoluzione ed alla ricerca di nuovi partner certificati che la accompagnino nel suo percorso di sostenibilità.”