Bennet continua a crescere in Lombardia

Non si ferma nemmeno ad agosto il consolidamento nel mercato nazionale della gdo. Bennet (VéGé) ha infatti annunciato l’acquisizione dell’ipermercato e del centro commerciale Carrefour di San Giuliano Milanese, portando così a quota 74 il totale dei propri punti di vendita.

L’acquisizione non è una novità per il gruppo con quartier generale a Como, dato che la politica di acquisizioni è in atto dalla fine del 2019, quando sono stati rilevati l’ipermercato e la galleria commerciale di Bagnolo Cremasco ed è proseguita nel corso del 2020 con il passaggio sotto l’insegna Bennet di nove ipermercati e superstore ex Auchan in Lombardia.

Obiettivi dell'acquisizione

L’azienda fa sapere che verrà garantita l’occupazione di tutti i 120 dipendenti operativi a San Giuliano Milanese, dato che Bennet ha individuato nell’area milanese un territorio con un buon potenziale di crescita. Le due attività che passano sotto il controllo di Bennet sono infatti situate lungo la via Emilia, un asse stradale di forte afflusso e passaggio verso il capoluogo regionale. L’attuale superficie di vendita dell’ipermercato è di circa 7.300 mq, mentre il centro commerciale, in cui oltre all’ipermercato sono attivi circa 20 negozi, supera i 16.500 mq di Gla.

“Questa acquisizione rappresenta un passaggio importante nella strategia di crescita di Bennet -sottolinea Adriano De Zordi, consigliere delegato di Bennet-. Con questo ulteriore progetto rafforziamo la nostra presenza nel cuore della Lombardia e continuiamo ad affermare la nostra leadership in una regione dinamica e strategica, salvaguardando i livelli occupazionali”. Quindi, a proposito dell’ipermercato acquisito ricorda che “è adatto ad accogliere e proporre il nostro modello commerciale focalizzato sui prodotti freschi, su una nuova visione distintiva del non alimentare e su una forte integrazione con il digitale e l’omnicanalità su cui intendiamo investire”.

Operatività

Il programma di rebranding dell’ipermercato di San Giuliano Milanese prevede che a settembre il punto di vendita sia completamente integrato nella strategia commerciale di Bennet. Questo primo passaggio comporterà quindi la sostituzione immediata dell’insegna, l’inserimento in assortimento di tutte le linee dei prodotti a marchio e l’attivazione del programma fedeltà Bennet Club.

Entro fine anno l’ipermercato sarà totalmente rivisto secondo il modello commerciale di Bennet con un intervento importante sui freschi, punto di forza dell’insegna; nel corso del prossimo anno, sarà attivato il servizio di eCommerce Bennet, uno dei pilastri del modello di business e della crescita dell’azienda.

Omnicanalità: sito rinnovato e click&collect

A questo proposito va ricordato che all’inizio dell’estate Bennet ha rilasciato il suo nuovo sito web www.bennet.com che integra la piattaforma eCommerce e il sito corporate, portando così a compimento un processo avviato lo scorso anno, anche alla luce delle nuove esigenze di consumo emerse con la pandemia e ormai divenute strutturali.

Quasi in contemporanea il gruppo ha annunciato l’apertura del Bennetdrive di Ivrea (To), arrivando così a 56 punti di ritiro attivi. Il servizio consente di ordinare la spesa comodamente online in modo pratico: basta cliccare su Bennet.com da qualunque dispositivo 24 ore su 24, scegliere i prodotti da portare a casa e passare a ritirarli nell’apposita piattaforma in qualsiasi momento della giornata. La spesa viene caricata direttamente in macchina da un addetto senza costi aggiuntivi. Il pagamento si effettua alla consegna tramite bancomat o carta di credito.