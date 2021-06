Bennet potenzia la strategia digitale

La vetrina digitale di Bennet si potenzia con nuove soluzioni mirate a rafforzare la piattaforma eCommerce e il sito corporate, rinnovato rispetto al passato. Si completa un percorso che l'insegna aveva avviato nel 2020 per potenziare le proprie attività digitali.

Una scelta dettata da una considerazione di base: la pandemia ha modificato le abitudini dei consumatori, oggi più orientati verso soluzioni online più facili e veloci.

In questo percorso, Bennet è stata affiancata dalla società di consulenza Sopra Steria Group, che aveva già guidato l’integrazione sulla piattaforma Sap Commerce Cloud, e di Alkemy spa e che dal 2020 gestisce la pianificazione online di Bennet.

Le novità eCommerce

Il nuovo sito Bennet risponde infatti a tre principi guida: comfort, velocità e qualità dei servizi offerti. L’intero sistema realizzato assicura pertanto la migliore esperienza di spesa possibile. In home page si trova una selezione di prodotti consigliati e molte offerte speciali. Vengono valorizzate le linee di prodotto a marchio Bennet e gli ampliamenti di gamma negli assortimenti del non alimentare disponibili in funzione della stagionalità. A corollario dei prodotti si trovano tutti i servizi utili offerti da Bennet: i volantini, il

programma fedeltà Bennet Club, il Magazine, lo store locator, le indicazioni e le modalità per accedere ai diversi servizi di ritiro e consegna della spesa. All’interno della piattaforma

sono anche disponibili tutte le sezioni più istituzionali della catena come per esempio La storia dell’Azienda, la Sostenibilità e Lavora con noi.

L’obiettivo chiave di Bennet è di accogliere molti più clienti e offrire un’esperienza ricca di servizi, oltre a una considerevole scalabilità e una serie di funzionalità innovative sia dal punto di vista della User Experience sia del Visual Design.

Gli investimenti dedicati al front-end sono stati concentrati sullo sviluppo di una navigazione e di procedure d’acquisto piacevoli e rapide con una particolare attenzione per tutti gli aspetti più innovativi della experience.

Le dichiarazioni

“Il nostro obiettivo primario è mettere a disposizione del cliente un’esperienza ricca di valore e veloce -dichiara Simone Pescatore, direttore marketing e comunicazione di Bennet- ma anche coinvolgente e piena grazie a molte opportunità diverse: un accesso semplice a volantini e promozioni con possibilità di acquisto diretto delle referenze, un’accoglienza amichevole e dinamica nell’area riservata al programma fedeltà Bennet Club, una sezione magazine dedicata a suggerimenti, ricette e informazioni, anche questa con possibilità di acquisto diretto dei prodotti. Il sito è stato completamente ripensato per la fruizione in mobilità, garantendone massima flessibilità e la possibilità per l’utente di fare confronti, valutazioni e approfondimenti anche instore. Desideriamo dare risposte immediate e concrete a ogni micronecessità dei nostri clienti e ci siamo impegnati fortemente per ottenere questo risultato”.

“Il processo che abbiamo messo in atto -aggiunge Luca Girotti, direttore sistemi informativi e innovazione di Bennet- si inserisce nella nostra strategia generale di massima focalizzazione sulle esigenze di una clientela in continua evoluzione. Tutto il team ha raccolto la sfida, ricercando soluzioni originali e innovative ma allo stesso tempo

semplici ed immediate per il cliente, che deve avere la possibilità di essere libero e veloce nella sua esperienza online. User Experience integrata tra Istituzionale ed E-Commerce optando per un unico dominio Bennet.com. La metodologia utilizzata a Design Sprint, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi in continuità, senza rischi per il Business. L’attuale piattaforma sviluppata su una soluzione leader di mercato, ci permetterà di evolvere verso uno scenario in cui la convergenza tra fisico e digitale sarà sempre più forte”.

“Proseguiamo la lunga collaborazione con Bennet, affiancando l’azienda anche nella definizione della strategia di evoluzione del sito istituzionale, volta a rafforzare il nuovo posizionamento omnichannel di Bennet e a massimizzare le sinergie tra canale fisico e online, integrando la customer journey di acquisto sul punto di vendita con l’eCommerce”,

commenta Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy.

“Quelli condivisi con Bennet sono stati da subito obiettivi precisi e una mission estremamente chiara: trasmettere i valori del brand e la sua vicinanza al cliente. Il tutto sviluppando un ponte digitale in grado di unire con eleganza ed efficienza il mondo eCommerce e il mondo istituzionale senza soluzione di continuità" conclude Walter Bertozzi, retail market director di Sopra Steria Italia.