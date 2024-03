Bennet: oltre un milione vinto per la Lotteria degli Scontrini

I premi in denaro vinti dai clienti degli store Bennet coinvolti nell'iniziativa la Lotteria degli Scontrini, varata dal Parlamento nel 2021, ammonta a oltre un milione di euro

Nel periodo che va dalla primavera del 2021 a dicembre del 2023, i premi in denaro vinti dai clienti degli store Bennet coinvolti nell'iniziativa la Lotteria degli Scontrini, varata dal Parlamento nel 2021 come strumento per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. L’idea base prevede che ogni scontrino emesso sia considerato una sorta di biglietto della lotteria e come tale consenta di vincere un premio in denaro, sia al consumatore sia all’esercente che ha emesso lo scontrino. Un po’ più complessa la meccanica, su cui il Governo sta attualmente lavorando per inserire alcune semplificazioni.

“Fin dall’inizio ci siamo prodigati affinché il meccanismo funzionasse bene -dichiara l’azienda-. Gli operatori sono stati adeguatamente formati e questa è stata sicuramente una decisione importante, da un lato per stimolare i nostri clienti a usare i pagamenti elettronici e dall’altro per facilitare il loro desiderio di tentare la fortuna in un modo controllato e senza alcun margine di rischio”.

Come partecipare

I consumatori possono partecipare collegandosi a questo sito, inserire il codice fiscale e ottenere un codice a barre. Il codice va poi mostrato in cassa a ogni acquisto superiore a un euro, che deve essere obbligatoriamente saldato con sistemi di pagamento elettronici. Per ogni euro speso si ottiene un biglietto della lotteria virtuale, fino a un massimo di mille biglietti.