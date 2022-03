Bennet propone il servizio online Instacook

Un nuovo servizio per assecondare le necessità del consumatore moderno sempre più orientato verso la cucina. In collaborazione con l'eCommerce Quomi, Bennet lancia Instacook con l'obiettivo di fornire proposte alimentari basate su materie prime fresche e di stagione provenienti da produttori di eccellenza, costruite con una forte attenzione alla tradizione e al gusto. I clienti riceveranno una scatola a casa con gli ingredienti già dosati in funzione delle porzioni e le istruzioni per realizzare la ricetta scelta.

Il servizio è disponibile già da oggi, 17 marzo, a questo sito, e permette ai consumatori di optare ogni settimana tra diverse ricette pensate per soddisfare ogni gusto e necessità alimentare.

Il menù viene rinnovato ogni settimana per dare spunti sempre nuovi in cucina. Spetta a Quomi preparare le spese, confezionare gli ingredienti freschi come frutta e verdura di stagione e quelli da dispensa scelti tra i prodotti a marchio Bennet o Selezione Gourmet Bennet, in un imballaggio sostenibile, riciclabile o biodegradabile, per poi recapitare l’acquisto direttamente a casa.

Questa iniziativa ha anche un risvolto sociale: per ogni ordine effettuato, verrà

piantato un albero in partnership con l’associazione Eden Reforestation Projects con l'obiettivo di contribuire a combattere la deforestazione.