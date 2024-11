Gruppo Bennet adotta con questa edizione del Bilancio una visione totale della sostenibilità, completando un lavoro di rendicontazione iniziato nel 2019

Gruppo Bennet Holding (BGB Holding) composto dalle due società per azioni Bennet e Gallerie Commerciali Bennet ha pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità di Gruppo che amplia il percorso di rendicontazione avviato nel 2019 da Bennet per includere anche Gallerie Commerciali, la società che controlla e gestisce a livello immobiliare e commerciale gli shopping centre del gruppo.

“Con questo Bilancio vogliamo anticipare alcuni dei requisiti della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la nuova direttiva europea sulla reportistica non finanziaria entrata in vigore nel 2023, che dovrà essere applicata al Gruppo a partire dal 2025 – spiega Adriano De Zordi, consigliere delegato di BGB Holding SpA–. Forti dell’esperienza maturata negli anni scorsi da Bennet, abbiamo quindi deciso di allargare il perimetro della rendicontazione a Gallerie Commerciali. Con questa edizione del Bilancio rendiamo interamente esplicita l’adozione da parte del Gruppo di una visione complessiva della sostenibilità, che abbraccia tutte la nostra attività”.

La nuova formula di rendicontazione, grazie alle analisi di materialità di impatto e materialità finanziaria, evidenzia e di fatto riconferma, la presenza all’interno di tutto Gruppo Bennet di una governance già da tempo orientata verso i principi della sostenibilità secondo le tre macro-direzioni individuate nel 2019 da Bennet SpA nel suo primo bilancio: Pianeta, Persone, Prodotti.

Focus Pianeta

Packaging da fonti rinnovabili, efficienza energetica, emissioni di CO2, logistica, gestione dei rifiuti, recupero delle eccedenze. Sono tanti gli interventi che costituiscono la strategia di sostenibilità con cui il Gruppo si impegna a bilanciare il proprio impatto sull’ambiente. La riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dell’efficienza sono due tra i risultati più importanti. I 785.476 GJ di energia consumati nel 2023 sono infatti il 10% in meno rispetto all’anno precedente. Tra il 2021 e il 2023 il continuo miglioramento nella gestione di tutti gli impianti, del condizionamento e del riscaldamento dei punti di vendita ha permesso di ridurre del 16% il consumo energetico medio annuo per punto di vendita.

A questi risultati hanno contribuito l’installazione di nuovi impianti illuminanti a Led in 12 ipermercati, i 5 nuovi impianti fotovoltaici in altrettante gallerie commerciali e le pompe di calore adottate in 24 punti di vendita che hanno a loro volta generato risparmi importanti nei consumi di energia elettrica riducendo le emissioni di CO2.

Veniamo al capitolo packaging. Nel 2023 per gli imballaggi dei prodotti a marchio bennet e delle produzioni dei banchi gastronomia si è ridotta del 9,6% la quantità di materiali utilizzati. Ridotti anche gli imballi “multicomposti” sostituiti da prodotti monomateriali, più facili da smaltire e riciclare.

Emissioni Co2

A livello di Gruppo sono state emesse 79.173 tonnellate, -10,4% rispetto al 2022. Scendendo nel dettaglio, le emissioni medie di CO2 per punto di vendita bennet nel 2023 ammontano a 1.185 tonnellate (- 5,5% rispetto al 2022). Per Gallerie Commerciali le tonnellate medie per sito sono 137. A questi risultati ha contribuito l’adozione, da parte di altri quattro ipermercati, di nuovi gas refrigeranti naturali nei relativi impianti. Questa innovazione aumenta la capacità di raffreddamento e generato consumi energetici inferiori del 30%, mentre l’emissione in atmosfera è calata del 7,5%.

Le emissioni di CO2 collegate alla flotta logistica messa a disposizione di Bennet da fornitori terzi (5.965 tonnellate), sono in calo del 18,5% rispetto al 2022, mentre i consumi logistici per singolo punto di vendita hanno generato emissioni di CO2 medie inferiori del 6,4% sull'anno precedente.

I rifiuti sono calati del 10,6% rispetto al 2022. L’attenzione verso un conferimento responsabile ha dato vita, nel settembre 2023, alla collaborazione con Coripet, il consorzio volontario per la raccolta delle bottiglie in Pet, poi riciclabile in r-Pet. Nei tre mesi di operatività sono state conferite 121.000 bottiglie per un totale di quasi 2.270 kg di Pet, pari a 411,87 kg di CO2 risparmiata. Questi risultati hanno portato nel 2024 il Gruppo ad estendere a 42 tra ipermercati e gallerie commerciali l’installazione degli eco-compattatori.

Persone e territorio

Sono 5.588 al 31 dicembre 2023 i collaboratori totali della Holding: il 94% assunto con contratto a tempo indeterminato. Nel corso del 2024 stati inseriti 990 nuovi dipendenti, l'’86% dei quali è sotto i 30 anni. Rispetto al totale complessivo, il 71% è formato da donne. Inoltre, nel pieno rispetto di scelte professionali che privilegiano l’equilibrio vita-lavoro, il 58% dei collaboratori in azienda è assunto part-time.

Altro tema chiave per il Gruppo è la formazione. Nel 2023 in Bennet SpA le ore medie di training per dipendente sono aumentate del 6,6%. Tra le iniziative più importanti, grande apprezzamento ha ricevuto il corso in e-learning Le emozioni in cassa, destinato al personale di cassa e assistenza clienti. Doppio l’obiettivo: gestire le emozioni che si manifestano durante le interazioni con il cliente e sviluppare sensibilità e capacità di ascolto tali da poter anticipare e prevenire situazioni di disagio.

Rientrano nel discorso tracciabilità e territorio i percorsi di certificazioni ambientali che continuano a connotare la strategia Bennet nell’offerta di prodotti della linea Filiera Valore, sviluppata in sinergia con un gruppo di fornitori selezionati. Concentrata su macelleria e ittico, dal 2023, la linea è stata ampliata anche all’ortofrutta. I fornitori italiani attivi hanno raggiunto la ragguardevole quota del 96,5% .

Banco Alimentare: 20 anni di collaborazione

Molto ampio il ventaglio di iniziative promosse da Bennet a favore del territorio: ricerca scientifica, inclusione, scuola, sport, cultura. Donati 300.000 euro a favore di progetti di ricerca scientifica legati a fondazioni e centri di ricerca di eccellenza quali Fondazione Umberto Veronesi, Airc e Lilt. A livello locale Bennet continua ad affiancare l’Associazione La Nostra Famiglia nei progetti di inclusione e tutela delle persone con disabilità, e Amici di Cometa nel sostegno a ragazzi provenienti da contesti di disagio e fragilità.

Ha ormai raggiunto la soglia dei 20 anni di collaborazione la partnership di Bennet con la Fondazione Banco Alimentare Onlus e altri enti caritatevoli, a cui complessivamente nel 2023 Gruppo Bennet ha donato 156 tonnellate di alimenti prossimi alla scadenza. Questi cibi, ancora perfettamente consumabili, corrispondono a circa 300.000 pasti ed equivalgono a 246 tonnellate di CO2 risparmiate.