Bimby si tinge di nero per la limited edition

Dopo il lancio in Germania, dove sono stati venduti 120mila robot da cucina in poche settimane, anche in Italia Bimby TM6 propone l'edizione limitata total black. La scelta del nero è dettata dalla volontà di rendere più elegante il prodotto che sarà disponibile fino al 3 aprile e fino ad esaurimento scorte. Al di là del colore non ci sono altre differenze con la versione classica del Bimby.

Le dichiarazioni

“Bimby negli anni ha assunto forme sempre più sinuose e morbide -commenta Enrica Vitale, head of marketing Bimby in Vorwerk Italia-. Con l’edizione limitata del nero questo percorso si spinge ancora più avanti, portando Bimby verso un immaginario raffinato, un nero lucido che strizza l’occhio contemporaneamente ad un abito da sera e a una supercar”.

“Riferendoci all’architettura e al design, ormai siamo consapevoli che oggi viviamo in spazi multi uso, e che quindi la cucina convive con il living dentro le case di molte persone -afferma Francesca Venturoni, architetto e fondatore di Venturoni Studio a Milano-. È naturale allora che il colore della cucina e dei materiali che vengono utilizzati per realizzarla, tendano ad essere più selezionati, più ricchi e più eleganti: le pietre, i metalli bruniti, i legni scuri come il noce, e inevitabilmente il nero”.