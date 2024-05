Bonolio a Cibus 2024 punta sull’olio Bono certificato

Focus sull'olio Dop Val di Mazara Bono, sostenibile certificato. Bonolio porterà a CIbus 2024 tutta la gamma di prodotti del marchio

L'intera gamma di prodotti Bono dell’azienda Bonolio saranno presenti in occasione di Cibus 2024, la fiera dedicata al food e beverage in programma a Fiere Parma dal 7 al 10 maggio. In particolare, la società darà un focus dedicato all’olio Dop Val di Mazara, entrato nel progetto promosso e coordinato da Unapol, come raccontato in questo articolo, che coinvolge un centinaio di aziende e prevede la coltivazione, la molitura, lo stoccaggio, il confezionamento di olio extra vergine di oliva da filiera certificata con l’obiettivo di fornire una tracciabilità di filiera che parte dalla fase di coltivazione delle olive alla spedizione del prodotto finito, venduto confezionato e sfuso.

Le dichiarazioni

“La sostenibilità è tra i punti di forza del brand Bono e un valore in cui crediamo

tanto -spiega Salvatore Bono, General Manager Packaged Division di Bonolio srl-.

Abbiamo prodotto 1.500 quintali di Olio Italiano, 2.000 quintali di Dop e 200 quintali

di olio Igp e contiamo di incrementare la produzione di olio sostenibile inserendo

altre aziende nella nostra compagine”.

“La certificazione di sostenibilità -spiega Carmelo Zagarrì, Direttore commerciale e

marketing Bonolio- è un risultato importante che si inserisce in un percorso più

ampio che vede Bonolio impegnato in un processo atto a garantire ai consumatori una

gamma totalmente sostenibile. Questo iter, ovviamente, si svolge con il

coinvolgimento delle tante aziende che operano con e per Bonolio e su loro contiamo

per proseguire lungo la strada intrapresa”.

La linea di prodotti Bono

Il brand comprende i segmenti Specialty e Premium con bottiglie da 750, 500 e 250 ml;

Mainstream, con bottiglie da 1 litro, 750 e 500 ml con referenze sia Bio che

Convenzionale; Qitterra, il brand dedicato al segmento economy. l’olio mediterraneo,

disponibile in confezioni da 1 litro, 750 e 500 ml.

In particolare, la linea Dop Val di Mazara comprende le bottiglie anti rabbocco da

250 e 500 ml, le bottiglie con dosatore da 500 e 750 ml e la latta da 3 litri, tutte

caratterizzate da un bollino posto in etichetta che evidenzia questo risultato.

La presenza a Cibus 2024

Lo stand, come ogni anno, è stato realizzato dall’agenzia di comunicazione

Industria01, che ha tradotto visivamente i valori del brand e sviluppato uno spazio

esaltando i tipici colori del marchio che a sua volta riprendono quelli siciliani

dell’Opera dei Pupi, riportati in etichetta.

Per enfatizzare e promuovere le produzioni Bono, lo stand è dotato di uno spazio di

degustazione presidiato da addetti e da uno chef che puntando su preparazioni tanto

semplici quanto classiche che esaltano i sapori e gli odori dell’olio Bono, come per

esempio il tipico “pane cunzato” (espressione siciliana che significa pane condito).

Lo stand sarà munito di monitor per veicolare le informazioni sul brand, sulla

produzione e sull’intera gamma di prodotti presenti in Italia e all’estero.