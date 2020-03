Brand ristorazione uniti… nelle chiusure

Centocinque imprese del food retail, che rappresentano la maggioranza della

neonata Unione dei Brand della Ristorazione Italiana, hanno stabilito oggi

di chiudere i propri locali.

“Benché il Governo non abbia posto come obbligatoria questa drastica

restrizione, assumiamo noi tale responsabilità, chiamati di fronte

all’attuale scenario di emergenza sanitaria, oggi ben diverso da quello

prospettato soltanto 15 giorni fa - dichiarano gli organizzatori delle imprese che hanno aderito alla chiusura-. Siamo certi che questa decisione sia la

scelta giusta oggi per poter rilanciare presto, tutti assieme e con una

maggiore consapevolezza, il Paese che abbiamo la fortuna di abitare e di far

apprezzare in tutto il mondo”.

In giornata l’Unione donerà all’Ospedale Sacco di Milano il saldo di quanto

ad oggi raccolto da tutti gli aderenti all’associazione, formatasi lo scorso

24 febbraio per fronteggiare assieme l’emergenza Coronavirus. Tale

donazione, di 40.000 euro, fa seguito alle precedenti (di complessive 50

mila euro) devolute a Croce Rossa e Anpas.

La chiusura dei locali si protrarrà fino a data da destinarsi.

Ecco i locali che hanno aderito alla scelta di chiudere.

5Roosters

Aji

Appetite for Disruption

Arcano Milano

Basara Sushi Pasticceria

Berberè pizzeria

Bhangrabar

Birreria italiana

Bomaki

Bottega Ghiotta

Briscola Pizza Society

Bun - The abnormal burger

Ca’Pelletti

Capuano's

Carico

Chinese Box Milano

Cioccolatitaliani

Circle

Cirfood

Cocciuto

Crosta

Da Zero - Pizza e Territorio

Deseo

Deus Cafè Milano

East River - American Pub

El Brellin

El Carnicero

El Porteño

Fede Group

Finger's

Flor. | born to be wine

Frankly Bubble Tea & Coffee

Fresco & Cimmino

Fud Bottega Sicula

Gelaterie Rigoletto

Gennaro Esposito Milano

Ghe Sem

GianGusto

God Save the Food

Hamerica’s

Healthy Color

Il Mannarino

Iyo - Iyo Aalto

Jazz Cafè Milano

KFC - Kentucky Fried Chicken

Ktchn Lab

L’Ov Milano

La Belle Alliance

La Cantina del Giannone

La Filetteria Italiana

La Prosciutteria

La Tartina

L'angolo di casa

Le Biciclette

Lievita’ - Pizzeria Gourmet

Light Kitchen

Living

Long island navigli

L'ov Milano

Lowengrube

LùBar

Macha Cafè

Maison Bretonne

Mama Eat

Mammina pizzeria e cucina genuina

Manhattan

Mani in Pasta

Mareinpasta

McCain

Milano restaurant group

Muu Muuzzarella

O peperino e Milano

Officina del Riso

Old Wild West America Graffiti Temakinho

Osteria Brunello

Otium

Pandenus

Panini di Mare

Panino giusto

Pescaria

Pie - Pizzeria Italiana Espressa

Pils Pub

Pisco

Pizzeria Mari’

Poku by Bomaki

Refeel

Sakeya

Sapori Solari

Signorvino

Solo Crudo

Spiller

StrEat

Swiss Corner

Tartare & Friends

Terrazza Triennale

Testina

That's Vapore

The FisherMan

The Friends

This is not a Sushi Bar

Tom The Ordinary Market

Twin’s Café

V-Cafe