Bricocenter-Glovo in partnership per le consegne degli attrezzi

Bricocenter sigla una partnership con Glovo per fare arrivare nelle case dei milanesi i propri articoli

Portare velocemente nelle case di Milano attrezzi di bricolage: questo è possibile con la partnership tra Bricocenter e Glovo. Grazie all'accordo siglato il 2 ottobre l’app di consegne porterà le merci del retailer dai suoi sei punti di vendita di Milano più quello di Cinisello Balsamo nella città meneghina e nell’hinterland. Glovo così amplia i propri orizzonti al di là del food delivery.

Bricocenter, fa da 40 anni fa della prossimità ai propri clienti un elemento distintivo e, con questa operazione, dà uno slancio moderno al suo business. Gli utilizzatori milanesi della “app gialla” troveranno a disposizione oltre 13 mila referenze del catalogo del fai-da-te.

Le merci saranno consegnate in tempi ridottissimi, tra il quarto d’ora e i 60 minuti. L’attività non si fermerà qui. Già dalla sigla dell’accordo è prevista una sua espansione, che arriverà a includere 40 punti di vendita in tutta Italia.

Con l’intesa, la piattaforma multi-categoria fa un passo ulteriore nella gig economy, espandendo la gamma dei prodotti offerta. Il quick-commerce è un fattore chiave di crescita per Glovo che ha vissuto un'accelerazione in un 2023 nel quale gli utenti dell’app sono cresciuti del 70% negli ordini non alimentari.