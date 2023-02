Five Guys, la famosa catena di hambuger con 5 store fra Milano e Roma, si affida a Glovo per le consegne nelle aree in cui sono aperti gli store

Glovo, una delle app più conosciute nel mercato delle consegne multi-categoria in Italia, ha siglato una partnership in esclusiva con Five Guys, catena americana di hamburger, patatine fritte e milkshake, che si sta sviluppando in Italia. L'accordo permetterà a Glovo di consegnare in esclusiva i prodotti del marchio americano nelle città italiane in cui è presente. Glovo subentra così a Deliveroo, il precedente partner nel delivery di Five Guys. Ricordiamo che la catena americana prevede anche il prenota&ritira (click&collect) per tutti i 5 ristoranti italiani.

Five Guys ha debuttato sul mercato italiano nel 2018, a Milano piazza San Babila, cui è seguita l'apertura del flagship di via Dante. Conta attualmente quattro locali a Milano e uno a Roma, con l'obiettivo a medio termine di aprirne altri nella penisola. Rispetto alle iniziali dichiarazioni (50 punti di vendita) lo sviluppo sta procedendo un po' a rilento. Per Glovo è un accordo importante: ne incrementa l’offerta, permettendo loro di assaporare comodamente da casa o dall’ufficio, i gustosissimi prodotti della catena americana che predilige l’utilizzo esclusivo di sola carne macinata fresca e di patatine fritte tagliate a mano ogni giorno e fritte al momento dell’ordine.

“Lavoriamo ogni giorno per garantire ai nostri utenti il miglior ventaglio di opzioni possibile in termine di ordinazione e consegna e la ricerca di partner che offrono un prodotto unico è da sempre nel dna di Glovo -commenta Alberto Dolcetta, direttore associato per il Nord Italia di Glovo-. La partnership con Five Guys prevede una collaborazione in esclusiva per la consegna a domicilio dei loro prodotti nelle città di Milano e Roma, ma vogliamo portare i loro prodotti inconfondibili ai nostri clienti in altre città italiane”