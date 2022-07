Bruno SpA, socio Euronics apre un punto di vendita a Mantova, che è anche il suo primo store in Lombardia e il n.34 della sua rete. Taglio del nastro insieme a quello del nuovo supermercato Lidl, con cui Bruno ha sviluppato una partnership.

Il nuovo negozio, di 1.500 mq, è in Zona Ponte Rosso, via Verona 81/83 nell'immobile prima occupato da Simply, interamente ristrutturato e riqualificato anche in termini di viabilità. Per questa apertura Bruno ha assunto 20 nuovi addetti. Lay out e design del negozio sono studiati per offrire un'esperienza (experience) in linea con le tante novità tecnologiche in vendita, ma anche per facilitare il percorso di visita e la prova dei prodotti esposti in modalità tattile (touch). Le etichette elettroniche informano più rapidamente i clienti sulle caratteristiche dei prodotti, il Digital Store all’interno del punto di vendita permette di consultare e scegliere modelli e brand dal vasto catalogo online. In ottica omnicanale sono previsti i servizi di acquisto online e ritiro in negozio, da sito e via WhatsApp.

Punti di forza del nuovo Bruno Euronics saranno i servizi, fra i quali Perfect Vision che perfeziona le immagini televisive con colori più vivi, migliore contrasto e grande definizione e profondità dei particolari, e Fix to Fix Mobility che offre assistenza e riparazioni di monopattini elettrici in uno spazio dedicato all’interno dello store.

“La nuova apertura segna il nostro ingresso in Lombardia, in una provincia vicina a Verona dove siamo già presenti, a conferma della concretezza dei piani di sviluppo annunciati a inizio d’anno e della volontà di sostenere con l’intero Gruppo Euronics la penetrazione dell’insegna s nei capoluoghi dove non è presente -commenta Diego Crisafulli, co-amministratore delegato di Bruno Spa-. Inoltre siamo molto orgogliosi che una realtà di successo come Lidl ci abbia dato l’opportunità di partecipare al rilancio di questa location”.

Il personale è, come nella ristorazione, non solo necessario, ma strategico per non far sgonfiare come un budino malriuscito un negozio. In teoria i gruppi distributivi sembrano esserne consapevoli. “Le risorse umane rappresentano infatti da sempre un asset strategico per la nostra società, che considera la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita professionale dei propri collaboratori due obiettivi centrali -aggiunge Claudia Andronico, co-amministratrice delegata della società-. Sono le nostre persone che creano e sviluppano nel tempo una relazione di stima e di fiducia con i clienti, che è alla base da oltre 85 anni della nostra crescita. Anche la partnership con Lidl darà un importante contributo allo sviluppo della nostra azienda”.