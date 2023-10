Bun Burgers si affida a MobieTrain per la prima web-app di micro-apprendimento per la formazione e il coinvolgimento dei suoi dipendenti

Bun Burgers, catena di ristorazione veloce che fa capo a Gioia Group, e che dal 2019 ha aperto 18 punti di vendita concentrati nel nord Italia, area 1 (nord-ovest), si affida a MobieTrain, per la prima web-app di micro-apprendimento (microlearning) con processi di ludicizzazione (gamification) dedicata al personale a diretto contatto con il pubblico, per la formazione e il coinvolgimento dei suoi dipendenti. MobieTrain si affianca a Bun Burgers nell’ideazione di percorsi di apprendimento per un’esperienza di formazione coinvolgente e ingaggiante che sfrutta un’esperienza dell’utilizzatore finale (user experience) vicina a quella delle app utilizzate tutti i giorni, a supporto dei processi di inserimento del personale (onboarding) e dello sviluppo di nuove competenze a beneficio dell'esperienza del cliente (customer experience).

Il formato pillola di questo tipo di apprendimento permette al dipendente di dedicarsi alla formazione in ogni momento della giornata in cui può avere disponibilità, agevolando così non solo la formazione continuativa del personale, ma anche il processo di inserimento (onboarding) delle nuove leve. Bun Burgers si aggiunge alle oltre 100 realtà aziendali che si sono rivolte a MobieTrain per la formazione: da Lievità a Paul & Paulette e Macha Cafè, fino a clienti provenienti dalla moda urbana (streetwear) come Timberland, North Face e Vans.