Bun Burgers, marchio e insegna che fa capo a Gioia Group, ha aperto il 18° locale, all'interno del nuovo Mercato inaugurato in pieno centro a Reggio Emilia

Bun Burgers -marchio e insegna che fa capo a Gioia Group, insieme ad altri due noti brand della ristorazione italiana a catena: Fra’ Diavolo e Cioccolatitaliani- ha aperto a Reggio Emilia il 18° locale: all'interno del nuovo Mercato di via Emilia San Pietro che si presenta come nuova piazza reggiana dei sapori concepita in chiave cibo&socialità (eat&meet) in cui vivere l'esperienza gastronomica (la food experience) declinata secondo il gusto Bun Burgers. L'offerta parte dal classico hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash, proposto anche in versione vegetale e 100% proteica. Il Mercato di Reggio Emilia, anche grazie alla presenza di Bun Burgers, ha riportato in piena attività uno dei luoghi più caratteristici del centro storico reggiano reinventandolo in chiave food.

Il codice estetico di Bun Burgers, elaborato dallo studio spagnolo Masquespacio si ispira all’architettura geometrica. Uno spazio in cui volumi e forme di base sono stati riletti da un design essenziale e dinamico, accompagnato da giochi di colore sui toni del giallo e del verde, perfettamente integrato nell’ambiente circostante. Il tributo in più alla digitalizzazione si è concentrato sui nuovi chioschi per il self ordering, multimediali e schermi tattili (touch screen).

La strategia di sviluppo retail di Bun Burgers è focalizzata sui quartieri universitari e sui luoghi maggiormente frequentati da un pubblico più giovane. Tra le novità a breve un altro progetto al suo debutto che metterà al centro, ancora una volta Milano.