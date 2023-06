Il ristorante Burger King inaugurato a Rovereto (Tn) è la terza apertura diretta del 2023 dopo quelle di Cisterna di Latina e Ferrara

Un altro ristorante della catena Burger King apre domani a Rovereto (Tn), via del Garda, 57/C, il numero 78 di proprietà (la catena ne conta in tutto 249 ristoranti sul territorio italiano). Il nuovo ristorante - il 2° nella regione, dopo quello di Viale Brennero a Trento- impiega 25 dipendenti e sviluppa su una superficie di 414 mq, con 108 posti a sedere interni e 26 esterni. Al suo interno si trovano i migliori servizi disponibili nei ristoranti Burger King, fra i quali cui l’area giochi Play King, interna e all'esterno, in cui è possibile organizzare anche feste di compleanno per i più piccoli.

È prevista inoltre una corsia dedicata al ritiro degli ordini direttamente in auto (drive thru), wi-fi gratuito e servizio di consegna a domicilio (home delivery), oltre al parcheggio dedicato. Nel nuovo Burger King di Rovereto c'è anche il format BK Cafè, con il servizio di bar/caffetteria per colazioni e aperitivi.

Questa di Rovereto è la terza apertura del 2023, dopo Cisterna di Latina e Ferrara. Tutte dirette.