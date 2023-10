Calavera Restaurant fa capo a Roadhouse (Gruppo Cremonini) e sviluppa una cucina tex mex declinata su un target giovane anche se trasversale

Calavera Restaurant, format di ristorazione casual dining ispirato alla cucina messicana e sviluppato grazie al know-how di Roadhouse, è uno dei format più dinamici del gruppo Chef Express (cui fa capo Roadhouse). Siamo nell'etnico di largo consumo, un genere di ristorazione molto diffuso soprattutto fra i giovani e giovanissimi, come dimostra il dimanismo di un'altra insegna Roadhouse, Billy Tacos che oggi conta 88 locali. Il posizionamento di Calavera come ristorante fresh mex coniuga tradizione messicana e gusto contemporaneo. Il menu si caratterizza per la reinterpretazione di grandi classici come fajitas, burritos, tacos e per una lista di cocktail originali. Calavera prende il nome dalla più famosa ricorrenza messicana, El dìa de los muertos: le Calaveras sono infatti i teschi di zucchero, offerti come dono agli spiriti dei defunti che, secondo la tradizione messicana, il 1° novembre tornano sulla terra.

Calavera ha inaugurato un nuovo ristorante a Ferrara, in via Bologna 296, a poca distanza dal casello di Ferrara Sud sulla Bologna-Padova (A13). Il nuovo locale, aperto 7 giorni su 7 a pranzo e a cena, dispone di 130 posti a sedere con servizio al tavolo; dà lavoro a 20 giovani tutti neoassunti.

“L’apertura di una nuova attività è sempre un momento di festa -commenta il sindaco Alan Fabbri- Festa che oggi è duplice: è infatti la giornata delle celebrazioni di un grande ferrarese, Adamo Boari. Nel segno della sua memoria, della sua vita, e della sua opera oggi Ferrara, l’Italia e il Messico sono più vicini. E, visto che la cultura passa anche dalle tradizioni enogastronomiche, anche l’inaugurazione di questo locale è un segno concreto di questa vicinanza, oltre a rappresentare ovviamente un’opportunità lavorativa per tanti giovani”.

"Il team di Roadhouse ha dato vita a due format ispirati alla cucina messicana che insieme contano più di 100 punti di vendita -aggiunge Nicolas Bigard, amministratore delegato di Roadhouse- Calavera Restaurant che con 24 locali distribuiti in 7 regioni italiane ha permesso a milioni di italiani di vivere un’esperienza unica e memorabile; Billy Tacos, format fast casual, che oggi conta 88 locali e che sta riscuotendo un grande successo soprattutto tra i giovanissimi della GenZ, grazie a innovativi prodotti a menu, ma anche per i tanti progetti messi in atto in ambito digitale ed entertainment".

“La cucina messicana, proprio come quella italiana, è una delle più prestigiose al mondo -completa Carlos García de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia-. Per questo ci sono più di 250 ristoranti messicani in tutto il Paese. Mi fa piacere che ora la catena Calavera, la più importante a livello europeo, apre un altro dei suoi rinomati ristoranti in una città storica come Ferrara".

Roadhouse è una società di Gruppo Cremonini che controlla marchi leader nella ristorazione casual dining distribuiti in 16 regioni italiane: il più noto è Roadhouse Restaurant (72 locali in Italia), seguito da Calavera Restaurant (24 ristoranti), e Billy Tacos (88 locali). I ristoranti Roadhouse servono ogni anno oltre 11 milioni di clienti. Gli iscritti al Club Fedeltà sono 2 milioni e la società dà lavoro a 3.600 persone.