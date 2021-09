Cameo lancia i Fermenti per yogurt

Per rispondere alle esigenze di chi vuole preparare con le proprie mani un prodotto fresco e genuino, Cameo, azienda specializzata in torte, budini e pizze, lancia i Fermenti per Yogurt sugli scaffali della gdo.

Questo prodotto consente ai consumatori di preparare in casa lo yogurt, alimento molto amato dalle famiglie italiane: più di una su 10, infatti, lo consuma abitualmente. In termini di sostenibilità, questo item evita anche il consumo di plastica, caratteristica dei tradizionali vasetti. La nuova referenza è disponibile in due varianti: Classico ed Extra Cremoso. Il primo, è pensato per chi predilige una struttura più densa e corposa al cucchiaio con un gusto leggermente più deciso; il secondo per chi invece preferisce una texture più vellutata ed un sapore più neutro. All’interno di ogni pack in cartoncino, il brand ha inserito tre bustine di prodotto.

Modalità di preparazione

Per preparare lo yogurt servono pochi semplici passaggi: è sufficiente aggiungere al composto che si trova all’interno di ciascuna confezione un litro di latte vaccino o di bevande vegetali di soia o di latte senza lattosio, a seconda delle esigenze e delle preferenze di ognuno, per ottenere 1 kg (equivalente a 7 vasetti) di yogurt fresco. Una volta mescolati i fermenti al latte, basterà attivare il processo di fermentazione utilizzando una yogurtiera, un robot da cucina o un semplice forno.