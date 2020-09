Carrefour: apre rinnovato l’ipermercato di Grugliasco

Rendere la spesa ancora più intuitiva e veloce: è questo l’obiettivo che ha portato a ripensare il layout dell’Ipermercato Carrefour di Grugliasco inaugurato a fine agosto, portando l’intera superficie di vendita su un singolo piano, più facilmente accessibile. Sono stati introdotti inoltre alcuni servizi, come nuove casse automatiche e l’installazione di un sanificatore automatico per carrelli a ozono. Un’ulteriore novità riguarda, infine, la possibilità di accesso degli animali domestici.

Il punto vendita, sito in Via Crea 10 nel centro commerciale Le Gru, punta su un assortimento caratterizzato da grande attenzione ai prodotti locali, sia freschi sia confezionati, come ad esempio i tagli di carne piemontese nel banco macelleria, e al Bio, con un nuovo reparto che include numerose referenze, soprattutto frutta e verdura sfusa di qualità in tutte le stagioni. Inoltre, l’Ipermercato vede la presenza di un nuovo Bistrot, che offre un’ampia scelta di prodotti di caffetteria e cucina calda, oltre a pizza, snack salati e dolci, e una hamburgheria con carne 100% piemontese.

“Per noi di Carrefour Italia, l’innovazione passa anche da nuove concezioni degli spazi di vendita che garantiscano ai nostri consumatori una migliore esperienza, sempre al passo con le loro preferenze –ha sottolineato Michele De Luca, direttore Ipermercato Grugliasco. Grazie alla nuova organizzazione dell’Ipermercato di Grugliasco, i nuovi servizi e il focus sui prodotti locali che rappresentano un fiore all’occhiello del nostro assortimento, siamo certi che riusciremo a rispondere con efficacia alla necessità dei nostri clienti di una spesa facile e veloce, che allo stesso tempo sappia coniugare qualità e convenienza”.