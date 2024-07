Carrefour con GreenYellow per produrre energia green

La partnership in Francia: nei parcheggi di Carrefour saranno istallati i pannelli fotovoltaici di GreenYellow

Carrefour stringe una partnership con GreenYellow per installare pannelli fotovoltaici su circa 350 dei parcheggi dei suoi ipermercati e supermercati in Francia. L’iniziativa rientra nel piano al 2026 del retailer, che ambisce a valorizzare i propri asset immobiliari anche grazie all’istallazione di energia fotovoltaica in Francia, Spagna e Brasile. “Questa partnership -illustra Alexandre Bompard, presidente e direttore generale di Carrefour- è una tappa fondamentale nel nostro piano Carrefour 2026, che fa della lotta contro il cambiamento climatico uno dei suoi principali obiettivi strategici”. Il gruppo si è posto l’obiettivo arrivare a utilizzare energia da sole fonti rinnovabili entro il 2030. Carrefour è attivo in oltre 40 Paesi con 14mila negozi.

I vantaggi della partnership tra Carrefour e GreenYellow

Oltre ai vantaggi economici e dal punto di vista dell’impatto ambientale, la partnership presenta anche altri elementi a uso dei clienti. Per esempio i tetti che reggeranno i pannelli potranno anche fungere da protezioni dalle intemperie e dal sole per le auto dei clienti di Carrefour.

Carrefour-GreenYellow: i numeri dell’energia da fotovoltaico

L’istallazione dei pannelli, finanziata da GreenYellow, permetterà entro tre anni di raggiungere una produzione di circa 450 gigawatt all’anno, pari circa al consumo di una città di 200mila abitanti. L’energia così prodotta coprirà circa il 20% dei bisogni di Carrefour. Inoltre, i surplus di produzione non immagazzinati saranno immessi in rete, favorendo un consumo di prossimità e generando entrate supplementari per il gruppo.