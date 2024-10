Carrefour: in una webserie il racconto dell’ambiente di lavoro

Una webserie in sei puntate che ha come protagonista la signora Bianca, espansiva e curiosa, che esplora il mondo lavorativo di Carrefour

Gente di Carrefour incontra la signora Bianca è il titolo della webserie lanciata da Carrefour Italia per raccontare i ruoli professionali e gli ambienti di lavoro. La serie, prodotta da Gybe Studio, è suddivisa in sei episodi di circa due minuti ciascuno, che verranno pubblicati sui canali LinkedIn e YouTube aziendali. Il focus si concentra sul dietro le quinte di Carrefour e ne è protagonista la signora Bianca, una donna espansiva che cerca di comprendere con curiosità alcune tematiche centrali per lo sviluppo del business, come ad esempio sostenibilità ambientale o tecnologia. In questo modo, l'insegna vuole soddisfare la curiosità di chiunque sia in cerca di un’ispirazione tra le varie possibilità di lavoro all’interno dell’azienda. Le sei puntate raccontano, quindi, alcuni aspetti salienti delle dinamiche interne di Carrefour, con un tone of voice semplice.

Il tratto che emerge e che l'insegna vuole sottolineare è lo spirito di collaborazione sia tra i collaboratori e le collaboratrici sia tra dipendenti e clienti. Di conseguenza, la signora Bianca rimane soddisfatta ogni volta che va a fare la spesa, perché sa di trovare persone appassionate e che si impegnano quotidianamente.

I protagonisti della serie sono i componenti dei vari team di lavoro di Carrefour e dunque non attori, ad eccezione della protagonista.