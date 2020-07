Carrefour Italia: il sito diventa mobile first

In linea con il trend sempre più affermato dei mobile users, Carrefour rinnova l’interfaccia del proprio sito per migliorare la user experience degli utenti che navigano da smartphone. Nella nuova homepage del sito si può fare la spesa online, o visualizzare le offerte proposte nei punti di vendita per poi acquistare nei negozi fisici. Il percorso di acquisto online è stato inoltre ottimizzato attraverso una barra suddivisa per categorie merceologiche che permette di velocizzare e rendere più intuitiva la selezione dei prodotti. Il tutto in un’ottica mobile first.

“L’attenzione per il cliente è da sempre il cuore del nostro servizio e per questo, anche per migliorare il sito, abbiamo adottato un approccio di design user-centered, per rispondere adeguatamente alle nuove esigenze del cliente-utente e rendere l’esperienza del mondo Carrefour il più piacevole e semplice possibile –afferma Enrico Fantini, eCommerce & digital transformation director di Carrefour Italia-. Abbiamo deciso di internalizzare già da alcuni anni le competenze nel design dell’esperienza, a dimostrazione di come lo sviluppo tecnologico rivesta un ruolo strategico per Carrefour Italia, come chiave per rimanere competitivi nel mondo del retail, investendo in risorse e formazione per sviluppare un know-how e una expertise IT unici nella gdo”.