Carrefour Italia verifica la sicurezza della spesa

In linea con le disposizioni delle autorità, Carrefour ha adottato una serie di iniziative anticontagio nelle strutture della propria rete con l'obiettivo di rendere quanto più sicura la spesa dei propri clienti. L'insegna vuole verificare le azioni messe in atto per ridurre i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19, attraverso il lavoro dell'ente di certificazione Dnv Gl - Business Assurance che compirà una vera e propria attività di verifica che prevede una fase di analisi documentale preliminare, condotta con le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della crisi, seguita da una verifica applicativa presso alcuni punti di vendita e centri di distribuzione.

“Questa attività di verifica indipendente ci consentirà di avere un’indicazione chiara e precisa del nostro operato, al fine di migliorare costantemente i nostri standard e assicurare a tutti la massima sicurezza” commenta Hervé Martin, risk prevention director: security & quality di Carrefour Italia.

Francesco Di Sarno, digital assurance & supply chain sales director di Dnv Gl- Business Assurance Italy, spiega la metodologia che sarà adottata. “Utilizzando la check-list sviluppata da Carrefour, effettueremo la nostra valutazione indipendente attraverso l’approccio sistemico e oggettivo che ci contraddistingue, evidenziando le buone pratiche e suggerendo, se presenti, punti su cui focalizzare l’attenzione” sottolinea.

Le misure adottate da Carrefour

Sin dall’inizio dell’emergenza, a marzo 2020, l'insegna ha adottato varie misure tra cui una maggiore e più frequente pulizia di casse, scaffali e carrelli con detergenti disinfettanti, la distribuzione di disinfettanti per le mani all'interno dei negozi, oltre alla dotazione di mascherine ai collaboratori dei punti di vendita e l’allestimento barriere plexiglass alle casse. Sono state, inoltre, prese misure per assicurare l’ingresso contingentato e il mantenimento della distanza minima di un metro tra i clienti, attraverso cartelli informativi posizionati in tutti gli spazi dei negozi, messaggi vocali, distanziatori per organizzare le file ai banchi e alle casse.