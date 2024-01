In collaborazione con le aziende Somma 1867 e Vesta, Carrefour lancia una nuova collezione di prodotti pensati per il bagno

Nuova collezione per Carrefour Italia che, in collaborazione con Somma 1867 e Vesta, entrambe attente ai processi di produzione sostenibili, propone prodotti di arredamento per il bagno. Una sinergia che rientra nell'impegno green che da anni l'insegna persegue in modo concreto e attivo. In questo caso, c'è la volontà di promuovere prodotti di qualità e fornire al consumatore finale la possibilità di una scelta d’acquisto consapevole.

“Con il lancio di questa collection esclusiva Carrefour, vogliamo confermare il nostro impegno nella promozione e supporto verso partner di qualità, che dimostrano un impegno concreto in termini di sostenibilità e attenzione al territorio -afferma Alessandra Grendele, direttrice eCommerce, marketing, dati e trasformazione digitale di Carrefour Italia-. È stato per noi fondamentale trovare dei partner che potessero non solo mettere il consumatore e le sue esigenze al centro, ma che fossero impegnati anche nel sostenere sistemi produttivi eco-sostenibili per offrire una scelta di acquisto ancora più consapevole".

La nuova collezione

La linea disponibile comprende asciugamani e accappatoi realizzati con cotoni provenienti da coltivazioni tracciabili e a basso impatto ambientale. I prodotti seguono processi di produzione certificati Oeko-Tex, che garantiscono l'utilizzo di materie prime prive di sostanze nocive per la salute dell'uomo, e Recs, che attestano l'utilizzo di energia pulita al 100% proveniente da fonti rinnovabili. A questi si aggiungono anche portasapone e portaspazzolino realizzati in materiale Balance Bio circular attributed, un materiale originale prodotto da Versalis, azienda chimica di Eni, creato attraverso l’utilizzo di materie prime biologiche provenienti da scarti.

Come partecipare

I consumatori potranno acquistare i prodotti della collezione raccogliendo i bollini tramite Carta Payback. Una volta completa, la scheda potrà essere consegnata in cassa aggiungendo il contributo indicato per ogni articolo. Si otterrà un bollino ogni 20 euro di spesa nei Carrefour Iper e Market, ogni 15 euro negli Express, ogni 25 euro su Carrefour.it.