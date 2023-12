Casa Bi, nuovo format nel quartiere Citylife Milano

Il format del Gruppo Bioesserì vuole essere la casa del gusto con una identità precisa che si esprime nell’architettura del luogo

Con un investimento di 1 milione di euro, Gruppo Bioesserì lancia il progetto Casa Bi, un format dove la qualità e l’attenzione alle materie prime sono al centro. Il primo locale è stato inaugurato a Milano, nel quartiere iconico Citylife, e ha tutte le carte in regola per essere la casa del gusto e dell’accoglienza, già a partire dal nome. Casa Bi si sviluppa su 350 mq con 100 coperti ed è un’evoluzione del format Bioesserì voluto dai fratelli Vittorio e Saverio Borgia.

“Con Casa Bi continuiamo la nostra missione di creare luoghi dedicati al buon cibo, alla qualità e al rispetto delle materie prime. La nostra proposta culinaria familiare e tradizionale, unita all’impegno per offrire la migliore esperienza, è ciò che caratterizza Casa Bi. Sono altresì grato di continuare a condividere con questa città la nostra passione per la gastronomia”. afferma Vittorio Borgia fondatore del Gruppo.

Il progetto, curato dallo Studio Schiavo Architetti di Palermo, si sviluppa su uno spazio unico che si estende in verticale, suddiviso in tre distinte aree, ognuna caratterizzata da una personalità e uno stile ben definiti. All'ingresso si trova la boulangerie, che funge anche da area espositiva, mentre il giardino esterno si amalgama in modo armonioso con gli interni, creando un'atmosfera che invita gli ospiti a immergersi in un'oasi di piacere e relax. Il soffitto, con le sue onde di legno che richiamano il mare e le falegnamerie artistiche Liberty Ducrot, è un chiaro rimando alle radici siciliane della proprietà e richiama l'essenza dei vecchi panifici: una narrazione di storie di tradizione e passione. La seconda zona è contraddistinta da materiali metallici e vetri nei toni del rosso, verde e giallo: il rosso omaggia il colore della lava, il verde alla flora e il giallo al sole, sfumature che ben si adattano con la struttura e la cucina. La terza area è composta da una spaziosa sala e costituisce il nucleo pulsante del locale. Al centro, un camino diventa il simbolo della convivialità e dell'ospitalità, richiamando l'antica tradizione di ritrovarsi intorno al fuoco. Un tavolo rotondo, luogo di condivisione, accoglie gli ospiti, mentre divani e altri due tavoli creano spazi intimi e accoglienti. I pavimenti, diversificati per ogni area e realizzati con materiali naturali come legno, pietra e vetro, contribuiscono a definire l'identità di ciascuna zona, creando un percorso visivo e sensoriale attraverso l'intero ambiente.