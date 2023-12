Centro 3A (Despar Nord Ovest): Gianluca Bortolozzo neo presidente del cda

Il mandato da presidente di cda del Centro 3A di Gianluca Bortolozzo si svilupperà sulla scia dei valori dell'insegna con attenzione alle esigenze dei soci

"Affidabilità, competenza e attenzione alle esigenze di tutti i soci". Sulla scia di chi lo ha preceduto, sono questi gli obiettivi su cui si svilupperà il mandato di Gianluca Bortolozzo, titolare di quattro punti di vendita ad insegna Despar nelle province di Torino e Cuneo, nominato presidente del cda di Centro 3A, società che gestisce le attività del Gruppo 3A - Despar Nord Ovest, di cui fanno parte anche 3ACooperativa e Punto 3A srl.

“Vogliamo consolidare la nostra posizione nell’area di competenza, con ambiziosi progetti di crescita e sviluppo dell'insegna" aggiunge Bortolozzo che avrà al suo fianco nel cda i consiglieri Francesca Bresciani e Maurizio Bolle. “Gestire in maniera esclusiva, costante e attenta ogni singolo associato è una caratteristica che ci distingue e che ci consente di offrire un servizio di valore” sottolinea Bresciani, mentre Bolle aggiunge: "Il nostro Gruppo è la perfetta sintesi di sicurezza e identità solida e riconoscibile attraverso un player nazionale, quale Despar, ma anche una realtà profondamente radicata e in sintonia con il territorio in cui si opera e di cui conosciamo esigenze e necessità. Raccogliamo costantemente informazioni per mettere a punto nuovi progetti e perfezionare quelli esistenti e in corso”.

La rete Despar Nord Ovest

Il gruppo gestisce 145 punti di vendita a insegna Despar tra diretti e affiliati in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e nella provincia di Varese. Ha registrato, nel 2022, un fatturato alle casse di 169,7 milioni di euro e si avvale di circa 1.500 collaboratori.