Céréal amplia la Linea Senza Zuccheri con le Madeleine

Céréal, marchio di Nutrition & Santé Italia, amplia la Linea Céréal Senza Zuccheri con le Madeleine Senza Zuccheri, una specialità della pasticceria francese adatta per una pausa all’insegna del gusto, ma anche per la colazione o durante il break pomeridiano. Grazie al contenuto di maltitolo anziché zucchero, hanno un minore impatto sulla glicemia e sono preparate specificamente per aiutare a ridurre l’eccessivo consumo di questo ingrediente. Le Madeleine Senza Zuccheri Céréal sono anche senza latte e senza lattosio, contengono solo 96 Kcal per merendina e il 65% in meno di grassi saturi rispetto alla media delle merendine più vendute (dato fornito da Unione Italiana Food), non contengono olio di palma, contengono olio di girasole alto oleico, sono prive di coloranti e conservanti. Sono confezionate singolarmente nella pratica confezione salvafragranza, per un consumo fuori casa. La nuova referenza si aggiunge alla Linea Céréal Senza Zuccheri che include biscotti, merendine e barrette.