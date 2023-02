Checkpoint Systems a Euroshop 2023 con il retail

Sono tre gli interventi di Checkpoint Systems negli speech a Euroshop 2023, accanto a Silpo, Lpp e C&A

Nell'ambito della tecnologia presentata alla fiera Euroshop di Duesseldorf, dal 26 febbraio al 2 marzo, Checkpoint Systems interviene in occasione di tre conferenze insieme a retailer internazionali, clienti del mondo food e fashion. Si tratta di Silpo, retailer alimentare ucraino, C&A retailer europeo della moda, e Lpp dalla Polonia.

Checkpoint Systems a Euroshop 2023

Il tema trattato con Silpo è quello del rapporto tra design dello store e customer experience. Partecipano Kateryna Oguriaieva, marketing director di Silpo, e David Perez, Emea channel & Portugal business unit managing director di Checkpoint Systems. Non a caso, perché Silpo è noto per i propri concept design a tema, sempre diversi e orientati all'esperienzialità. Con Checkpoint Systems la sfida è stata quella di costruire store design accattivanti e coinvolgenti, senza rinunciare alla tecnologia antitaccheggio, a tutela dei profitti.

Il tema discusso insieme a C&A è quello del ruolo dello Rfid nella gestione della supply chain, con Hans Peter Scheidt, unit leader merchandise visibility services di C&A Services GmbH & Co. OHG e Ivette Kint, business unit director Benelux & Finland di Checkpoint Systems. La collaborazione dura da anni e ha permesso di migliorare la visibilità della merce e l'accuratezza dell'inventario lungo l'intera catena di approvvigionamento, per i negozi fisici e per il servizio di click&collect.

Ancora lo Rfid è protagonista della sessione con Lpp, intervengono Paweł Rutkowski, product owner Rfid, Silky Coders del gruppo Lpp e Michał Wesołowski, strategic account manager di Checkpoint Systems. Qui lo Rfid ha sostenuto la transizione del retailer verso il canale digitale, la cui integrazione è stata semplice e rapida, e in generale è stato cruciale nella strategia di Lpp.

Tecnologie antitaccheggio in fiera

Checkpoint Systems porta a Euroshop 2023 la tecnologia Sfero Rfid modulare Eas, personalizzabile, pensata per il settore abbigliamento.

RFreshID è la piattaforma che utilizza lo Rfid per la gestione scorte del negozio e una rotazione efficiente, il miglioramento della visibilità dell'inventario e l'identificazione dei prodotti con data di scadenza vicina o superata.

L'ultima soluzione Rfid di Checkpoint Systems riguarda champagnes, vini e liquori, per una tracciabilità completa dei singoli prodotti dall'imbottigliamento fino all'acquisto, per autenticare le scorte e proteggerle dal mercato grigio.

In stand anche i dispositivi per la localizzazione di prodotti con tag Rfid e soluzioni per il controllo dell'inventario.

Store Ops è la piattaforma di business intelligence a base cloud dedicata alle operazioni instore.

Per la prevenzione delle perdite, Alpha High Theft Solutions, a protezione della merce ad alto rischio di furto, e RF Metal Label, la prima etichetta RF per prodotti imballaggi in metallo.