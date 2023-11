Ci sta ha presentato il suo terzo ristorante a Milano, in linea con il format già collaudato e che verrà replicato nelle prossime aperture previste nel 2024

Ci Sta ha aperto la sua terza pizzeria (e ristorante) a Milano in via Ozanam 11 (zona corso Buenos Aires). Il locale presenta 70 coperti, e impiega 10 operatori tra cucina, preparazione e sala. L’insegna fondata da Nico Grammauta nel 2021 è anche a Milano Sempione (via Giulio Cesare Procaccini, 60), a Mlano Brera (via Castelfidardo, angolo via San Marco) e a Verona (via Leoni 4). Da qualche anno Ci Sta ha modificato la propria forma giuridica in società Benefit ottenendo la certificazione da parte di B Lab, l’ente internazionale di certificazione che valuta i criteri prestabiliti di selezione.

“Crediamo in un modo etico di fare impresa” commenta Grammauta. Il manifesto di Ci Sta oggi vede definite le parole e gli obiettivi che rappresenteranno l’insegna nei prossimi mesi: riduzione dell’impatto ambientale (attraverso la massimizzazione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili o a basso impatto rispetto alle alternative di mercato), contrasto allo spreco di cibo, valorizzazione delle eccellenze agro-gastronomiche italiane e del territorio, supporto a organizzazioni impegnate in attività di beneficenza a favore della comunità (e in particolare di categorie di persone in difficoltà o svantaggiate), promozione del talento individuale come fondamento di una cultura che incoraggia il lavoro di squadra. In poche parole: ambiente, territorio, filiera, persone, comunità, prodotto.

