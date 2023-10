Il logo di Cia-Conad, ideato e depositato da Publione, agenzia specializzata in branding, segna un rinnovamento nel percorso della cooperativa

Lettere ravvicinate e compatte, tagli, linee, pieni e vuoti che creano riconoscibilità. Il nuovo logo di Cia-Conad, ideato e depositato da Publione, agenzia specializzata in branding, segna il passo di un rinnovato percorso per la cooperativa che entro la fine dell'anno inaugurerà anche il quartier generale di Via Navicella 22 a Forlì.

"Nuovo look, ma stessi ideali -sottolinea l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta-. Per quanto fossimo affezionati al precedente, sapevamo che era arrivato il momento di cambiare. È stata una decisione importante, e i tempi, i gusti e le esigenze di business erano quelle giuste per il rinnovamento e la ricerca di un nuovo appeal".

La rete di Commercianti Indipendenti Associati

Cia-Conad, costituita a Forlì il 23 settembre del 1959, ha ampliato negli anni il suo raggio di azione espandendosi dalla Romagna a San Marino alle Marche settentrionali, comprendendo il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia, con una rete multicanale di 266 punti di vendita e un sistema che occupa oggi oltre 11mila persone. Il fatturato di vendita nel 2022 si è attestato a 2,66 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2021, come raccontato in questo articolo.