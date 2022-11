Cinque locker refrigerati in altrettante location di Forlì potenziano il servizio eCommerce Hey Conad attivato da Cia-Conad a fine marzo

Il servizio eCommerce Hey Conad, avviato a fine marzo, si arricchisce con nuove modalità di consegna. Cia Conad sta sperimentando a Forlì la possibilità di ritiro della spesa online, disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, attraverso i locker, cinque armadietti refrigerati dove i clienti possono ritirare la spesa senza spese e senza vincoli, compresi i freschi e i surgelati. I locker sono posizionati in Via Ravegnana 474, in via Oriani 1, in viale Roma 130, in Via Risorgimento 254 e nella rotonda Santa Chiara.

Il servizio Hey Conad è attivo nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro- Urbino e si rivolge ad oltre un milione di consumatori con un assortimento di oltre 10.000 prodotti di tutti i reparti. "Il cliente può decidere se ricevere la spesa a casa, se ritirarla nei locker o in uno dei punti di vendita Conad all’interno dell’area coperta dal servizio -spiega Gianni Brasini, responsabile del progetto Hey Conad-. Il nostro sistema riesce a garantire sempre la temperatura controllata di prodotti freschi e surgelati, sia per la consegna a domicilio tramite mezzi dedicati alla conservazione del freddo, sia tramite appositi locker composti da celle a temperatura 0-4 gradi e celle a temperatura -20 gradi".