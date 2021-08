Cia punta su Cesena Con Conad City

La prossimità è uno dei segmenti su cui stanno puntando con maggiore decisione gli operatori della distribuzione organizzata. Una politica in controtendenza rispetto a qualche anno fa (quando a dominare la scena erano le grandi superfici, molte delle quali fuori dai centri cittadini), che è stata accelerata dalla pandemia. Perché si è capito che, in molte circostanze, la disponibilità dei prodotti a pochi passi da casa è più importante di un’ampia scelta di opzioni.

Recenti aperture

L’ultima novità arriva da Cia Conad, che ha da poco inaugurato a Cesena un Conad City: ubicato in via Osoppo, impiega 12 persone e vede la gestione affidata alla società La villa snc. La superficie complessiva di vendita è di circa 460 metri quadri.

“Il Conad City di via Osoppo -dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta- era uno dei punti di vendita acquisiti da Auchan nell’ambito della operazione strategica con cui Conad è diventato il primo gruppo della grande distribuzione organizzata in Italia. Serve un’area importante per la città, quella di Villachiaviche e Sant’Egidio, con una clientela principalmente di prossimità. Il cambio di insegna viene ora seguito da una completa ristrutturazione che, unita alla comprovata professionalità dei soci che hanno in gestione il negozio, siamo certi porterà il marchio Conad a entrare ancora più nel cuore dei cesenati”.

I plus dello store

Il supermercato punta sulla cura dei prodotti freschi e sulle referenze del territorio romagnolo, in particolare per l’ortofrutta, oltre che per salumeria, carni e formaggi. I clienti possono trovare all’interno la macelleria servita con lavorazione tradizionale, il pesce confezionato, la gastronomia ricca di pietanze calde e fredde pronte da mangiare.

Il City dispone di parcheggio gratuito e consente il pagamento con Conad Card.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 20,00, mentre la domenica dalle 8,30 alle 12,30.