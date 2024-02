Cibus Parma e TuttoFood Milano presenteranno il format European Pizza Show, il 26 e 27 novembre 2024, al centro fieristico Olympia di Londra

Cibus Parma e TuttoFood Milano presenteranno il nuovo format European Pizza Show, il 26 e 27 novembre 2024, al centro fieristico Olympia di Londra. L'evento prevede la partecipazione di oltre 10.000 operatori del settore provenienti da tutta Europa e oltre 300 espositori in cinque aree tematiche: ingredienti & guarnizioni (topping) per pizza; prodotti innovativi per i menù di pizzerie e ristoranti; attrezzature professionali; bevande per pizzerie & ristoranti; e soluzioni tecnologiche per la ristorazione.

L’evento nasce dall'eredità di Bellavita Expo e European Pizza & Pasta Show, che nel 2024 celebrano entrambi 10 anni di attività, per consolidarsi come la principale fiera (trade show) del settore agroalimentare di qualità nel Regno Unito e leader nel mondo pizza in Europa. All'interno dell'European Pizza Show si terrà anche il nuovo World Pizza Summit, una due giorni con oltre 100 relatori provenienti dall'industria della pizza in Europa, e la cerimonia di premiazione delle 50 migliori catene di pizzerie artigianali del mondo, in collaborazione con 50 Top Pizza, a rimarcare l'importanza della partecipazione per tutti i professionisti del settore. L’evento ospiterà la European Pizza Show Competition con i migliori pizzaioli emergenti europei, i quali si sfideranno sotto il giudizio dei più autorevoli esperti del settore pizza.

“Lo European Pizza Show nasce dall'esigenza di creare un punto internazionale di incontro per il segmento della pizza e della ristorazione europea e di sostenere la crescita esponenziale che la filiera della pizza sta vivendo negli ultimi anni -commenta Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma (Cibus-TuttoFood)-. Crediamo che sia una grandissima opportunità per tutte le aziende italiane che operano in questo settore”.

“Siamo entusiasti di presentare il nuovo format European Pizza Show, una piattaforma unica di incontro, formazione e business per tutti gli operatori della ristorazione europea. Un evento da non perdere per chiunque abbia la pizza nel proprio menù -aggiunge Aldo Mazzocco, direttore di European Pizza Show-. Questo evento segnerà un momento cruciale per il nostro settore, lanciando nuove tendenze e innovazioni per la ristorazione casual dining europea. Sarà un volano di sensibilizzazione per la sostenibilità, promuovendo sempre la qualità degli ingredienti al primo posto”.